Les Ougandais espèrent mettre fin à 41 ans de disette en se qualifiant pour le prochain tour de la CAN 2019. Pour cela, les Cranes devront battre des Warriors revanchards. Pour rester en piste, le Zimbabwe doit impérativement l’emporter au Caire lors de la deuxième journée du groupe A. L’Ouganda a le moral au beau fixe après la victoire convaincante (2-0) lors du premier match contre la RDC sous la chaleur du Caire. Les coéquipiers de Denis Onyango savent que leurs adversaires zimbabwéens entreront sur la pelouse avec la ferme intention de l’emporter. Sébastien Desabre, sélectionneur de l’Ouganda estime que «C’est un match très important pour nous. Nous sommes en tête du classement, mais nous devons disposer d’un minimum de 4 points pour nous qualifier.

Le Zimbabwe est une très bonne équipe et il n’est pas facile pour nous de jouer contre elle.

Nous sommes prêts à faire de notre mieux et j’espère que nous pourrons gagner. Nous devons corriger certaines erreurs du premier match, nous avons joué un bon jeu, mais pas parfait et nous devons les améliorer.» De son côté, Sunday Chidzambwa, le sélectionneur du Zimbabwe déclare que «Nous jouons contre l’Ouganda qui est une très bonne équipe.

Ils ont vaincu la RDC et j’espère que nous serons à notre meilleur niveau pour obtenir un bon résultat qui relancera nos espoirs de qualification.

Contre l’Égypte, nous n’avons pas eu beaucoup de chances, mais nous allons essayer de faire mieux cette fois-ci.»