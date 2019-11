Le match Botswana - Algérie, prévu le lundi 18 novembre 2019 à 20h au National Stadium de Gaborone, dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN-2021, sera arbitré par l’Ougandais Ali Sabila Chelanget, a annoncé hier la FAF. Chelanget sera assisté de ses compatriotes Lee Okello et Isa Masembé, alors que l’Ougandais William Oloya sera le quatrième arbitre.

Le commissaire au match sera l’Angolais Inacio Manuel Candido. Par ailleurs, les arbitres algériens ne seront pas en reste, puisque le quatuor Nabil Boukhalfa, Abdelhak Etchiali, Abbès Akram Zerhouni et Lotfi Bekouassa a été désigné pour officier le match Burkina Faso - Ouganda, prévu le 13 novembre, au stade du 4 août de Ouagadougou (Groupe B).

Pour sa part, Mustapha Ghorbal sera de sortie pour Ghana - Afrique du Sud, le 14 novembre au Baba-Yara Sports Stadium de Kumasi (Groupe C), aidé dans cette mission par son compatriote Mokrane Gourari, et par l’Egyptien Mahmoud Ahmed Kamel Abou El Regal, alors que le quatrième arbitre sera aussi algérien, à savoir Abderazak Arab.

De son côté, Mohamed Ghouti, le président de la Commission fédérale d’arbitrage (CFA) a été désigné en tant que commissaire au match du derby maghrébin, Tunisie - Libye, domicilié au Stade Olympique de Radès, le 15 novembre (Groupe J). D’autre part, Mohamed Benouza et Kria Samir Bouzareah, ont été respectivement désignés comme arbitres évaluateurs remplaçants des matchs Maroc - Mauritanie, le 15 novembre au Complexe Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat (Groupe E), et Nigeria - Bénin le

13 novembre (Groupe L).