L’Union des Fédérations africaines de karaté (UFAK) organise le premier championnat d’Afrique kata virtuel, pour la catégorie des U-14 (garçons et filles), du 13 au 30 novembre, a-t-on appris auprès du président de la commission d’organisation des compétitions, l’Algérien Yacine Arab. «C’est une première pour la catégorie des moins de 14 ans (de 8 à 14). La compétition est ouverte aux athlètes des sélections nationales, à raison de 3 par pays et par catégorie d’âge. Elle se déroulera dans les salles fédérales de chaque fédération, avec les conditions de rigueur exigées lors des épreuves régulières (Tatamis, tenues, et autres)», a-t-il indiqué. Les 50 Fédérations nationales membres de l’UFAK ont eu le temps d’inscrire leurs athlètes via le Net dans une compétition qui devrait leur permettre d’évaluer le niveau de la préparation, assez perturbée, par la pandémie de coronavirus. Il est à signaler que jusqu’à présent il n’existe pas de championnat d’Afrique pour la catégorie des U-14, et l’opportunité leur sera offerte, à l’occasion de ce premier continental en kata.