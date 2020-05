L'UFC, plus importante ligue professionnelle d'arts martiaux mixtes (MMA), a repris à huis clos samedi soir à Jacksonville, en Floride, malgré le test positif au coronavirus d'un des combattants au programme et alors que tous les autres sports sont à l'arrêt dans le pays. Le cas d'infection au Covid-19 du Brésilien Ronaldo Jacare Souza, annoncé vendredi soir par le diffuseur ESPN, et l'annulation de son combat, n'ont pas empêché l'«Ultimate Fighting Championship» de reprendre ses droits, à la grande satisfaction de son patron Dana White. «Ça a bien marché», s'est félicité le président de l'UFC, qui avait obtenu le feu vert des médecins de boxe et de MMA pour reprendre, à condition de respecter des précautions face au coronavirus. La soirée a été marquée par le triomphe de l'Américain Justin Gaethje, qui s'est adjugé le titre intérimaire des poids légers aux dépens de son compatriote Tony Ferguson. «The Highlight» s'est imposé par K.-O. technique lors du cinquième round. Gaethje, 31 ans, peut maintenant revendiquer un combat face à l'invaincu Khabib Nurmagomedov, pour tenter de s'emparer du titre régulier des légers. La star russe de MMA avait renoncé début avril à affronter Ferguson lors de l'UFC 249 en raison de la pandémie de coronavirus. Dans la catégorie des poids lourds, le Franco-Camerounais Francis Ngannou n'a lui eu besoin que de 20 secondes pour terrasser le Surinamien Jairzinho Rozenstruick. Onze combats étaient au programme de l'UFC 249, organisé au Veterans Memorial Stadium (15.000 places) qui sonnait creux en l'absence de spectateurs. Alors que le sport est quasi paralysé dans le monde, que la NBA et la NHL, entre autres, sont suspendues en raison de la pandémie, l'UFC est la première grande instance sportive américaine à renouer avec ses compétitions, après avoir été critiquée apour avoir tenté de le faire, en vain, il y a trois semaines en Californie. Dans un message enregistré et diffusé durant la soirée, le président des Etats-Unis Donald Trump a félicité Dana White pour le retour de l'UFC.