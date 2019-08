Le NC Magra, qui restait sur une défaite à Alger face au CR Belouizdad (1-2), s’est racheté de fort belle manière dans un match disputé au stade du 8-Mai 1945 de Sétif à huis clos face à l’USM Bel Abbès (2-1). Mené au score en seconde période sur une ouverture du score signée Aichi (62’), le NCM a trouvé rapidement des ressources pour renverser les visiteurs, en égalisant d’abord par Tatem (65’), après une grosse pression des locaux, avant que Demane n’offre la victoire aux siens (81’). Du côté de la capitale des Zibans, l’USB n’a pas raté l’occasion de signer son deuxième succès de la saison, en dominant l’ASO Chlef (1-0) dans un duel des promus, dominé largement par les locaux. Benachour a délivré ses camarades en inscrivant l’unique but de la partie à la 69’ sur penalty. Le NCM et l’USB sont en train de réussir admirablement leur entame de saison en Ligue1, avec mention spéciale pour la formation de Magra, qui a déjoué tous les pronostics pour sa première apparition parmi l’élite. Cette 3e journée s’est poursuivie dans la soirée d’hier avec deux derbys indécis NA Husseïn-Dey - CR Belouizdad dans la capitale, et CABB Arreridj - ES Sétif du côté des Hauts-Plateaux. Le dernier match au menu de cette journée mettra aux prises, ce soir, l’USM Alger à l’AS Aïn M’lila au stade Omar-Hamadi de Bologhine. Le coup d’ »envoi de la partie sera donné à partir de 21h.