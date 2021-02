L'US Chaouïa (Est) et le CR Témouchent (Ouest) ont pris la tête de leurs groupes respectifs en enchaînant avec un deuxième succès de rang, à l'occasion de la 2e journée de Ligue 2 de football, disputée vendredi et samedi, alors que quatre équipes se partagent la tête du classement du groupe Centre. A l'Est, l'US Chaouïa qui a battu le NRB Teleghma (1-0) lors de la journée inaugurale, a enchaîné avec un deuxième succès de suite, en s'imposant dans le derby des Aurès devant le MSP Batna (1-0). A la faveur de cette victoire en déplacement, l'USC prend seul la tête du classement avec 6 points. Le choc de cette journée, entre le MO Constantine et l'USM Annaba, s'est soldé par un score vierge qui n'avantage aucune des deux équipes, toujours à la recherche de leur premier succès de la saison. En revanche, deux équipes ont réussi à décrocher leur première victoire de la saison. Il s'agit du CRB Ouled Djellal et du NRB Teleghma, vainqueurs respectivement devant le HB Chelghoum Laïd (2-1) et MC El Eulma (2-0). Dans le groupe Ouest, le CR Témouchent, vainqueur en déplacement contre l'IRB El Karma (2-1), confirme son statut de sérieux prétendant à l'accession en décrochant une deuxième victoire consécutive, alors que la JSM Tiaret s'est inclinée à domicile face à l'ASM Oran (1-2). Le MC Saida, un autre prétendant à l'accession, a été tenu en échec à domicile par le MCB Oued Sly (1-1). Dans les autres rencontres du groupe Ouest, l'OM Arzew et le SKAF Khemis se sont imposés à domicile, respectivement, devant l'US Remchi (1-0) et le CRB Aïn Oussera (1-0). Dans le groupe Centre, dont les rencontres ont été disputées vendredi, quatre équipes, à savoir, le RC Kouba, l'ES Ben Aknoun, l'USM El Harrach et la JSM Béjaïa, occupent conjointement la tête du classement avec 4 points au compteur. Tenus en échec lors de la 1ère journée, l'USM El Harrach et la JSM Béjaïa ont réussi à décrocher leur première victoire de la saison, en s'imposant respectivement devant l'Amel Boussaâda (1-0) et l'USM Blida (2-1) dont c'est la seconde défaite de suite. Vainqueur en déplacement lors de la 1ère journée, le RC Kouba a marqué le pas lors de la réception du MO Béjaïa (1-1), alors que l'ES Ben Aknoun est revenu avec le point du match nul lors de son déplacement à Ouargla, face au CR Béni Thour (0-0). De son côté, le WA Boufarik a décroché sa première victoire en battant le WR M'sila (1-0). La 3e journée de la Ligue 2 aura lieu les 26 et 27 février. Les matchs du groupe Ouest sont prévus vendredi, alors que ceux de l'Est et du Centre se tiendront samedi.