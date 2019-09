La crise financière dans laquelle se trouve l’USM Alger est loin de connaître son épilogue. Le compte bancaire du club est toujours bloqué et le cercle fermé sans raison apparente. Dans l’impossibilité de réaliser la moindre transaction financière, les responsables des Rouge et Noir se trouvent confrontés à un véritable problème surtout qu’ils ont déjà frôlé le forfait lors du premier match des éliminatoires de la Ligue des Champions, car. Les Rouge et Noir avaient failli déclarer forfait pour le match aller du tour préliminaire de la ligue des champions africaine, remporté face à l’AS Sonidep

(2-1), n’était-ce l’intervention d’Al Hayat Petroleum, le groupe qui compte investir et racheter le club usmiste en prenant en charge la totalité des frais de déplacement à Niamey (Niger). Et pas plus tard que jeudi dernier, l’USMA s’est également vue être sauvée par cette même société, alors qu’auparavant, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui avait promis d’aider le club algérois avant d’élargir l’aide des pouvoirs publics à tous les clubs de la Ligue 1, qui seront pris charge par des sociétés nationales. L’USMA a rejoint jeudi dernier le Kenya pour disputer leur match retour de la C1 contre l’équipe de Gor Mahia qu’ils ont battue (4-1). Et ils ont également vécu le même problème de finances pour prendre en charge le voyage de la délégation de

35 membres, dont 20 joueurs. Le président du conseil d’administration de la SSPA/USMA, Boualem Chendri, a déclaré que « l’équipe s’était de nouveau rendue au Kenya alors que les promesses du MJS n’ont pas été tenues ». « Le ministère ne voulait pas nous aider et nous nous battons seuls pour cette équipe. C’est, encore une fois, Al Hayat Petroleum et quelques personnes qui ont pris en charge notre voyage », a-t-il indiqué. En dépit de toutes ces difficultés, l’équipe conduite par le revenant Bilel Dziri fait des sacrifices pour représenter dignement le pays. Les joueurs se sont donné le mot d’ordre de défendre, coûte que coûte, les couleurs de l’Algérie et mettre de côté les problèmes du club tant qu’il s’agit de la représentativité de notre nation, lors du match programmé demain à partir de 14h. Alors qu’il a enregistré la défection de Koudri et Benchaâ, blessés, Dziri a convoqué 20 joueurs avant d’en écarter deux le jour du match. La délégation des Rouge et Noir s’est déplacée au Kenya avec 35 membres. Après un vol de 11 heures d’Alger à Nairobi via Istanbul, les Usmistes sont au Kenya depuis hier matin. Sur place, Dziri et ses joueurs devaient effectuer leur première séance d’entraînement hier soir. « Notre avance de trois buts ne nous garantit pas la qualification. Ce qui s’est produit avec le Barça, la Roma ou encore Liverpool prouve que dans le football moderne, cette avance ne signifie pas grand-chose et que tout peut arriver », a averti le coach algérois. Et de conclure : « Les blessures de Koudri et Benchaâ ont été enregistrées à la dernière minute et nous n’avons pas d’autre choix que de nous y adapter. Nous allons trouver les solutions pour combler leur absence. »