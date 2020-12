L'USM Bel Abbès évoluera, pour son deuxième match de suite en championnat de Ligue 1 de football, sans ses nouvelles recrues et en l'absence de son entraîneur en chef, aussi quand elle accueillera le MC Alger pour la mise à jour du championnat, a-t-on appris, hier, de la direction de ce club.Les responsables de la formation de l'Ouest du pays peinent toujours pour qualifier leurs nouvelles recrues, au nombre de 13, car ne disposant pas de ressources financières nécessaires leur permettant de s'acquitter des dettes du club envers d'anciens joueurs (plus de 50 millions de dinars), comme exigé par la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), a-t-on souligné.Le même scénario s'était produit lors de la première sortie officielle de la saison des gars de la «Mekerra», vendredi dernier, sur le terrain du CA Bordj Bou Arréridj (1-1), lorsque l'entraîneur Lyamine Bougherara était dans l'obligation de faire appel à plusieurs joueurs de l'équipe de la réserve pour composer son effectif. Cette situation a d'ailleurs poussé le coach à rentrer chez lui à Aïn M'lila à l'issue du match et ne pas reprendre le travail avec son équipe, fixant un ultimatum aux dirigeants jusqu'à la fin de cette semaine pour qualifier les recrues, «faute de quoi, je quitterais mon poste définitivement», avait-il prévenu.

A l'USMBA, on table sur l'apport financier du sponsor majeur du club, l'entreprise «Naftal», avec laquelle la direction a signé un nouveau contrat, en septembre dernier, pour qualifier les nouveaux joueurs avant la 3e journée du championnat programmée pour ce week-end, assure-t-on de même source.