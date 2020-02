Les mauvais résultats se succèdent pour l'USM Alger, que cela soit en Champions League, compétition qu'elle a quittée en phase des poules, ou en championnat. Après avoir baissé pavillon en C1, les protégés de Bilel Dziri n'ont pas eu de répit, puisqu'ils ont enchaîné par un périlleux déplacement en championnat chez l'ES Sétif. Un adversaire qui a le vent en poupe et qui n'allait certainement pas se laisser faire. Sitôt dit, sitôt fait. Les Sétifiens ont donné une leçon de taille à leurs adversaires en l'emportant (3-1), dans une rencontre où le score aurait pu être encore plus lourd. A la fin de la partie, le coach Bilel Dziri a été décrié par les supporters de son club, qui ont remis en cause ses choix tactiques face à un entraîneur adverse, le Tunisien Nabil Kouki, qui a fini par le mettre à terre. Certains ont commencé même à réclamer le départ de Dziri, mais cette hypothèse n'est pas à l'ordre du jour, selon des sources au fait des affaires du club. L'on apprend dans ce sillage qu'une réunion est prévue entre le coach et ses dirigeants, mais pour discuter des solutions à mettre en place pour que l'équipe retrouve son rythme de croisière, et non pas pour discuter de l'avenir de la barre technique. Dziri profitera de cette occasion pour demander à ce que le défenseur central, Hichem Belkaroui, réintègre le groupe. Ce dernier a été sanctionné financièrement et interdit d'entraînement avec les seniors, après ses déclarations incendiaires à l'encontre de ses dirigeants. Dziri appuiera cette demande par le fait que sa défense ne tient plus le coup, et la présence de Belkaroui, de par ses qualités et son expérience, sera d'un grand apport. L'arrière-garde algéroise prend l'eau ces derniers temps, en témoignent les 8 buts encaissés lors des trois derniers matchs, en Champions League au WA Casablanca (1-3) et Petro Luanda (2-2), avant que n'arrive ce match de championnat face à l'ESS. Les supporters se disent convaincus que leur équipe a, à peine, les moyens d'assurer le maintien cette saison, au vu de tout ce qui s'est passé et se passe, au moment où le déblocage des différents problèmes financiers, ne risque pas d'intervenir de si tôt. Avec 24 points au compteur, le champion d'Algérie en titre a besoin de 12 points pour éviter tout calcul pour le maintien. Il reste à l'équipe, entre-temps, la coupe d'Algérie où elle tentera d'atteindre les rangs les plus avancés et soulever le trophée en fin de compte. D'ici le mois de mai prochain, plusieurs points seront clairs dans la maison et voir si, d'ici là, cette même équipe sera en mesure de damer le pion au CRB, lors de la finale de la Supercoupe, programmée le 1er du même mois. Avant tout cela, il faudra commencer à préparer la réception, samedi prochain, du CSC, au stade Omar-Hamadi de Bologhine.