Dans l’édition du 24 novembre 2019, L’Expression avait anticipé, dans son article intitulé : « Ce qu’il faut savoir de l’affaire MCA – USMA », la décision du tribunal arbitral sportif algérien (TAS) dans le recours introduit par les dirigeants de l’USM Alger, dans l’affaire du match forfait face au MC Alger, programmé initialement le 12 octobre de la même année, en se fiant à l’article 99 des règlements généraux de la FAF. Dans cet article, il est clairement mentionné : « Les décisions de la commission de recours sont définitives et contraignantes pour toutes les parties concernées. De même, les sanctions disciplinaires, les lois du jeu et celles concernant le dopage. Toutefois, après épuisement des voies de recours ordinaires, un recours peut être formulé auprès du Tribunal algérien du règlement des litiges sportifs (TAS) pour les seules décisions suivantes : interdiction d’exercer toute fonction et/ou activité en relation avec le football (radiation), rétrogradation ou accession d’un club, suspension supérieure à deux ans, amende supérieure à un million de dinars ». Hier, la confirmation de verdict est tombée. En effet, nous apprenons que le TAS a débouté l’USMA en refusant « dans la forme » son recours. Ce recours est jugé, ainsi, non recevable, en vertu de l’article en question, mais il est à se demander pourquoi le TAS a pris tout ce temps pour rendre son verdict après avoir auditionné toutes les parties concernées (FAF, LFP et USMA), alors que tout était clair, net et précis. Les Usmistes observent, jusque-là, un mutisme, refusant d’apporter le moindre commentaire sur cette décision. Mais il est, faut-il le dire, demandé à ceux ayant pris la décision de ne pas se présenter le 12 octobre dernier, d’apporter les éléments de réponse à propos des articles sur lesquels ils s’étaient basés et les éléments de défense pour faire rétablir l’équipe dans « ses droits ». Si les Usmistes décident de s’en remettre au Tribunal arbitral sportif international de Lausanne, ils auront encore une fois la même réponse et seront déboutés. Le TAS international devrait appuyer la décision prise par le tribunal algérien, puisque cela est stipulé sur des articles mentionnés, noir sur blanc, dans les règlements généraux de la FAF. Ces décisions étaient prévisibles, mais certains dirigeants de l’USMA « vendaient des rêves » à leurs supporters, leur indiquant que leur équipe a été « lésée » et qu’« elle ne va pas se taire jusqu’à ce que le match sera rejoué ». Le pire, c’est que certains titres de la presse nationale nageaient dans le même sens que la direction avant de se rétracter, ces derniers temps, en constatant qu’il s’agit bel et bien du mauvais sens. Ce dossier doit, désormais, être clos, pour que l’équipe drivée par Billel Dziri se concentre sur les trois compétitions où elle est engagée, à savoir le championnat, la coupe d’Algérie et la Champions league africaine.