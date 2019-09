L’annonce, avant-hier, du dégel des comptes bancaires des entreprises des responsables incarcérés, dont celui de l’USM Alger, Ali Haddad, par le ministre des Finances Mohamed Loukal, vient soulager les responsables, joueurs et fans du club champion d’Algérie en titre. L’USM Alger. En effet, l’équipe algéroise avait failli déclarer forfait en Ligue des champions africaine, faute de finances pour payer le transport des joueurs au Niger, au moment où ces derniers attendent d’être régularisés, depuis

5 mois ! Ainsi, les Rouge et Noir continuent leur marche en avant en championnat au moment où la crise financière se dirige vers un dénouement puisque les comptes auraient été débloqués. Initiée par un comité intersectoriel ad-hoc, institué par le Premier ministre et placé auprès du ministre des Finances, cette démarche de sauvegarde des entreprises, dont les patrons sont incarcérés pour des affaires liées à la justice, «permettra à ces entités de renouer rapidement avec un fonctionnement régulier et continu de leurs activités», a assuré le ministre des Finances, Loukal.

A la question de savoir si les salaires non payés des travailleurs de ces entreprises allaient être débloqués, le ministre a répondu que le dégel des comptes bancaires allait systématiquement permettre à ces entreprises de payer les arriérés de salaires. La désignation d’administrateurs indépendants, au statut d’experts, tel que proposé à la justice par le comité, offrira surtout à ces entités «un appui et un soutien à leur potentiel humain et managérial», a-t-il ajouté.

N’empêche que cette situation de crise que traverse l’USM Alger a permis de voir le remarquable geste de solidarité des joueurs envers leurs responsables du club, en décidant de mettre de côté le problème des finances et ne se concentrer que sur les matchs à jouer.

Le dernier match disputé a eu lieu avant-hier soir au stade Omar-Hamadi de Bologhine, où les joueurs du coach Billel Dziri se sont imposés, face à l’AS Aïn M’lila (3-2), en clôture de la 3e journée du championnat de Ligue 1.

Pourtant, les Rouge et Noir de la capitale ont été menés au score dès la 4’ après une ouverture du score de Demane.

Mais, Koudri égalise juste avant la pause (44’). Par la suite, les joueurs de l’USMA prennent les choses en main en inscrivant le second but grâce à Zouari (52’), avant que Si Ammar n’égalise pour l’ASAM.

Et c’est finalement Meftah qui permet à son équipe de gagner la partie en marquant à la 87’ un penalty peu évident. Ainsi et en championnat d’Algérie, l’USM Alger a enregistré de bons résultats depuis le début de la saison.

L’équipe a gagné son premier match à domicile face à l’ES Sétif (2-1) le 15 août dernier. Quatre jours plus tard, Dziri et ses joueurs vont imposer le nul au CS Constantine au stade Hamlaoui

(0-0). Et avant-hier, c’est une deuxième victoire pour l’USMA à domicile. L’équipe occupe ainsi la première place du classement en compagnie de cinq autres équipes, avec un total de

7 points chacune. D’autre part et toujours pour ce début de saison 2019-2020, sous la houlette de Dziri, l’USM Alger s’est qualifiée pour les 16es de finale de la Ligue des champions d’Afrique de football, en battant le 25 août dernier, le club nigérien de l’AS Sonidep.

Au match-aller, les Algérois s’étaient imposés en déplacement (2-1) avant de l’emporter au match-retour à Alger (3-1). Le champion d’Algérie sortant rencontrera au prochain tour les Kényans de Gor Mahia, qualifiés aux dépens de l’Aigle noir du Burundi (aller : 0-0, retour : 5-1).