L’USM Alger a battu le Paradou AC 1 à 0 (mi-temps : 1-0), jeudi soir au stade Omar-Hamadi (Alger) dans le cadre de la mise à jour de la 6e journée du championnat d’Algérie de Ligue 1 de football. L’unique réalisation de la rencontre a été l’œuvre de l’attaquant Billel Benhammouda à la 24e minute de jeu. Les Rouge et Noir ont joué en infériorité numérique depuis la 71e minute suite à l’exclusion du défenseur Abderrahim Hamra. Grâce à ce succès, les Usmistes grimpent à la 5e place avec 20 points et deux matchs en retard en compagnie du MC Oran, tandis que les Pacistes restent 15es avec 14 unités et trois rencontres encore à apurer, ex aequo avec l’US Biskra.