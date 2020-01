Comme attendu par les observateurs, l’USM Alger n’a pu relever le défi de battre une équipe marocaine du Wydad de Casablanca devant ses propres supporters du stade Mohammed-V et c’est logiquement sur une lourde défaite que les Rouge et Noir sont éliminés de la Ligue des Champions africaine (1-3). Il faut dire d’emblée que les joueurs du coach Billel Dziri sont passés complètement à côté de leur sujet en première mi-temps, avant de se reprendre quelque peu en seconde période, lorsque les joueurs du coach Dessabre ont baissé le rythme au vu de la lourdeur du score (0-3) à la mi-temps. Et puis, le score aurait bien pu être plus lourd pour l’USMA, qui souffre d’ailleurs depuis le début de la saison du manque d’argent, surtout depuis l’incarcération du président Ali Haddad en juin dernier. Les joueurs et différents staffs ont bien tenu en se sacrifiant jusque-là, mais il faut admettre qu’il y a une fin à tout… Et c’est ainsi que sur le terrain, ils se sont trouvés pris à la gorge par une équipe marocaine décidée à ouvrir la marque très vite pour se mettre en confiance, et c’est ce qui est arrivé dès la 7e minute de jeu lorsque El Karti botte magistralement un coup franc des 30 mètres pour loger la balle au fond des filets du gardien de but Zemmamouche. Moins de 20 minutes après, Aouk profite d’une mésentente de la défense usmiste pour doubler la mise (25’). Les Rouge et Noir commencent alors à se décourager et comprennent vise qu’ils ne pourront réaliser l’exploit de gagner ce match pour revenir à la course aux quarts de finale de la Ligue des champions. On jouait les dernières minutes de la première mi-temps lorsque Kasengo place la balle d’une tête plongeante dans la cage de Zemmamouche archi-battu. De retour des vestiaires, les usmistes réagissent un peu au moment où les joueurs du Wydad se permettaient le luxe de simplement contrôler le jeu et préserver ce large score. Les efforts des joueurs du coach Dziri sont finalement récompensés à un quart d’heure de la fin du match, quand Meftah réussit à réduire la marque et ainsi sauver l’honneur de cette «courageuse» équipe de l’USMA, dont le problème financier a joué un rôle primordial dans l’état d’esprit des joueurs très affectés pour n’avoir pas encore touché leurs dus. En ratant la première mi-temps, les joueurs de l’USMA ont montré en fin de partie leurs grands regrets, car ils restent convaincus qu’ils auraient pu faire mieux.

A l’issue de cette défaite, le club algérois est définitivement hors course, en comptant deux points au compteur seulement, à une journée de l’épilogue, alors que le WAC valide son billet, en compagnie du solide leader Mamelodi Sundowns (10 pts), qualifié avant cette journée. Les Sud-Africains jouaient, hier, à Luanda leur mach de cette 5e journée, face aux Angolais de Petro Atletico (4e,

2 pts). Pour la prochaine journée, soit la 6e et dernière journée, l’USM Alger recevra Petro Atletico le vendredi 31 janvier (20h) dans un match sans enjeu, alors que le WA Casablanca se rendra à Pretoria pour croiser le fer avec Mamelodi Sundowns. Lors de la conférence de la fin du match, le nouveau coach du Wydad Casablanca, Dessabre a estimé : «Nous avons su nous montrer efficaces.

Et maintenant qu’on est qualifié, nous pensons au prochain tour, car le chemin reste encore long avec cette mission complexe qui nous attendra au fur et à mesure que nous avançons dans cette compétition.» Quant au coach de l’USMA, Dziri, il n’a pas omis d’abord de saluer les efforts de ses joueurs en déclarant : «Mes joueurs sont à encourager malgré cette élimination. Ils ont tenté de faire de leur mieux, mais il n’était pas possible au vu des innombrables erreurs commises.

D’ailleurs en seconde mi-temps, nous avons été meilleurs, précise-t-il avant d’ajouter qu’il faut penser à la suite du parcours en championnat en en coupe d’Algérie.

Il n’y a pas lieu de dramatiser les choses d’autant que la moyenne d’âge de mon équipe est de 23 ans.»