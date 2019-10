La Confédération africaine de football (CAF) a révélé les quatre chapeaux de la phase des poules de la Ligue des champions d’Afrique, dont le tirage au sort est prévu pour le 9 octobre prochain. à cet effet, les deux représentants algériens qualifiés pour les poules, à savoir l’USM Alger et la JS de Kabylie, pourront tomber dans le même groupe. Et pour cause, le club usmiste a été versé dans le chapeau 2 en compagnie de l’ES Sahel, le Zamalek et Memelodi Sundowns. En revanche, les Canaris se retrouvent dans le chapeau 4 avec Preimiro Agosto, le FC Platinium et le Petro Atletico. Rappelons que la première journée de la phase des poules est programmée entre le 29 et 30 novembre.