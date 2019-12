Pourtant, les Rouge et Noir ont bien entamé la partie en ouvrant le score dès la 6’ grâce à un tir foudroyant de Zouari à la limite des 18 mètres. Profitant d’une mauvaise relance, l’attaquant usmiste hérite de la balle, qu’il a bien contrôlée avant d’ajuster un tir des 18 mètres et tromper la vigilance du gardien marocain, Tignaouti. Les joueurs du coach Billel Dziri dominent, certes, cette première mi-temps au moment où, les joueurs du coach serbe, Manojlovic, se contentaient de procéder par des contre-attaques que la défense et le gardien de but Zemmamouche ont su annihiler. D’ailleurs à certains moments, les actions des Marocains ont été bien dangereuses, telles celles d’El Kaâbi (11’), Aouk (26’) et ce coup franc de Tighazou (36’). Les usmistes ont, certes, eu quelques actions offensives, mais leur manque de concentration et leur jeu décousu ont fait que les visiteurs ont su éviter le pire, pour que cette première période se termine sur ce maigre score en faveur des Algériens. En seconde période, les joueurs de l’USMA reviennent avec l’objectif d’ajouter un second but pour se réconforter, mais les protégés de Manojlovic, qui jouait d’ailleurs sa tête dans ce match, ont bien su gérer le milieu du terrain, obligeant même les Rouge et Noir à se défendre au lieu de s’occuper de préparer des actions offensives. Et c’est là où on remarque visiblement l’absence d’un joueur stabilisateur et patron au milieu du terrain pour faire la jonction entre les lignes et surtout priver les joueurs adverses de balles. Seulement, un autre aspect négatif est à relever dans le groupe de Dziri, à savoir la mauvaise condition physique des joueurs.

On sait très bien que 4 joueurs venaient d’effectuer leur retour à la compétition pour diverses raisons, mais, il était clair que les joueurs de l’USMA ont flanché sur le plan physique, ce qui a redonné plus de confiance aux joueurs du WAC, qui ont bousculé la défense des Rouge et Noir et où, le gardien de but Zemmamouche a été obligé de sortir le grand jeu pour annihiler les diverses actions menées par Nakache, puis El Karfi, El Kaâbi et Hassouni, sans oublier le très remuant Aouk. Et c’est justement ce dernier qui a finalement réussi à battre le gardien de but Zemmamouche, juste avant le coup de sifflet final de l’arbitre de la rencontre, le Seychellois Bernard Camille. En effet, à la 88’ sur un excellent travail individuel d’El Kaâbi du côté gauche, celui-ci remet la balle à Badi Aouk, qui reprend le cuir avant de battre Zemmamouche et, ainsi, offrir un point au finaliste de l’édition précédente. Ce match nul n’est pas bon pour les joueurs de l’USMA qui ont joué à domicile sachant que dans l’autre match de cette poule « C » disputé le même jour, soit samedi, Mamelodi Sundowns a dominé Petro Luanda dans tous les compartiments du jeu pour s’adjuger une première victoire facile (3-0) à Pretoria. Dès la 5’, Affonso Prieto ouvre le score pour les locaux. A l’heure de jeu Motjeka Madisha aggrave la marque avant que Sphelele Mkhulise ne clos le festival buts. Suite à cette victoire, Mamelodi Sundowns occupe la première place de ce groupe avec 3 points laissant la deuxième place à l’USM Alger et le WA Casablanca avec un seul point chacun alors que la dernière place est occupée par Petro Atletico avec zéro point.

Pour le compte de la prochaine journée, l’USMA se déplacera en Angola pour défier le Petro Atletico alors que le WAC recevra les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Les joueurs du coach Billel Dziri auront donc une mission très difficile le 7 décembre prochain à Luanda où ils seront obligés de revenir avec un bon résultat pour garder leurs chances intactes de se qualifier.