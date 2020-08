Face aux rumeurs qui circulent ici et là, concernant l'affaire de l'attaquant congolais, Prince Ibara, la direction de l'USM Alger s'est vue dans l'obligation de rendre public un communiqué afin de mettre les choses au clair. Pour rappel, l'USMA avait reçu le 20 juillet dernier une notification de la FIFA lui interdisant tout recrutement de nouveaux joueurs, tant au niveau national qu'international, et ce pour les trois prochaines périodes d'enregistrement, dans le dossier Ibara. Par la suite, le club a décidé de s'acquitter de ce paiement, dès le lendemain, par le biais de la Fédération algérienne de football (FAF), ce qui permettra au club de lever le blocus et de pouvoir recruter. Ibara a voulu, par la suite, revoir à la baisse cette somme de 200 000 euros, pour ne percevoir que 150 000 euros. «J'ai appris que l'USMA va me payer par le biais de la FAF. J'ai alors contacté le secrétaire général de la FAF, Mohamed Saâd pour en savoir plus, mais il m'a affirmé que la FAF n'a rien à voir dans cette affaire», a indiqué le joueur. Et à la direction du club algérois de répliquer sur sa page Facebook: «La direction de l'USMA informe avoir reçu de nombreuses communications du joueur Ibara et de ses avocats pour soi-disant règlement à l'amiable. Ce que l'USMA a refusé redoutant une escroquerie.» Et d'ajouter: «La direction respectant les lois et règlements de la FIFA a saisi la FAF par lettre du 20 juillet 2020 pour lui demander de prélever le montant de cette condamnation pécuniaire sur la quote-part de notre club que vient de nous verser la CAF au titre de notre participation à la Ligue des champions.» La direction algéroise rassure ses supporters quant au règlement de cette affaire qui permettra au club de recruter de nouveaux joueurs tant au plan national qu'international. Le communiqué de l'USMA rapporte la correspondance qu'elle a adressée à la FAF. Et la réponse de la FAF à l'USMA, selon la direction des Rouge et Noir est la suivante: «Suite à votre demande en date du 20 juillet, je vous informe que la FAF procèdera au paiement de la dette du joueur Ibara en puisant sur la quote-part de l'USMA après sa qualification à la phase des groupes de la coupe d'Afrique interclubs CL. Il est utile de rappeler que la quote-part de l'USMA en coupe d'Afrique a été versée sur le compte de la FAF.» Par ailleurs, la direction usmiste, qui annonce la désignation de Karim Kara au poste de responsable de l'audit interne, affirme avoir sollicité la FAF pour une autre affaire, à savoir celle du verdict du TAS concernant le match MCA -USMA, attendu le 18 août prochain. «La direction de l'USMA suit cette affaire avec beaucoup d'attention. À cet effet, elle a envoyé une correspondance au président de la FAF pour rappeler que la saison sportive 2019-2020 ne sera réellement terminée que lorsque le TAS se sera prononcé sur le litige qui est pendant depuis le 5 juin 2020 et que nous espérons favorable à notre cher club. Donc, pour l'USMA le classement établi par le Bureau fédéral n'est pas définitif», est-il mentionné dans un autre communiqué.