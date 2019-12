Après avoir été déboutée par le Tribunal arbitral sportif algérien (TAS), dans son affaire du match perdu, le 12 octobre dernier, sur tapis vert face au MC Alger, tout le monde à l’USM Alger attendait un recours de la direction du club au TAS de Lausanne. Dans la maison du champion d’Algérie en titre, l’on croyait dur comme fer à un dénouement heureux de cette affaire, mais voilà qu’une décision prise en interne vient tout remettre en cause. « Porter l’affaire devant le TAS de Lausanne est une procédure trop coûteuse et la crise financière que nous traversons en ce moment ne le permet pas », a, ainsi, expliqué le nouveau porte-parole des Rouge et Noir, Tarek Ghoul. Cependant, l’ancien arrière gauche du club de la capitale laisse entendre que « si les comptes bancaires du club sont débloqués prochainement, le club pourrait relancer l’affaire ».

Entre temps, l’avocat du club, croit-on savoir de certains proches de lui est en train de préparer le dossier à déposer au niveau de l’instance internationale, ce qui prouve qu’il y a bel et bien une mésentente au sein même de la direction du club. Mais à en croire certaines sources, le problème financier y est pour quelque chose, certes, mais le risque de perdre et l’argent et l’affaire serait pour beaucoup dans cette décision prise de ne pas saisir le TAS de Lausanne. Comme déjà rapporté par nos soins, l’USMA n’a que très peu de chances de remporter cette affaire, en se fiant aux différents articles de loi que comportent les règlements généraux de Fédération algérienne de football.

La première infraction, comme cela a été même rapporté par le compte-rendu du TAS algérien, a été commise par les responsables de l’USMA en ne se présentant pas le jour « J » au stade du 5-Juillet pour affronter le MCA. Il y a eu bel et bien forfait, le cas échéant, ce qui a enfoncé le club dans sa requête. Même les déclarations du président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, indiquant que son instance avait demandé à la LFP le consentement des équipes avant de programmer les matchs durant les dates FIFA du mois d’octobre dernier, ne risquent pas de favoriser les Usmistes dans leur requête, sachant que cela n’était pas mentionné sur le PV de la réunion du bureau fédéral de Ouargla.

Ainsi, il est temps de mettre de côté cette affaire et se consacrer sur la réalité du terrain, où, avant les matchs d’hier, comptant pour la 15e et dernière journée de la phase-aller du championnat, le champion sortant occupait la 10e place au classement général, avec 17 points au compteur et 3 matchs en retard.