Après une double victoire contre l’équipe nigérienne du FC Soniped (2-1 à Niamey et 3-1 à Alger), l’USM Alger s’est qualifiée pour le prochain tour de la Champions League d’Afrique. Pourrait-elle poursuivre son aventure dans cette prestigieuse compétition avec la crise financière qui asphyxie le club ? C’est la question que se posent aussi bien des supporters du club, des spécialistes et des observateurs. Avant-hier soir, les protégés de Bilel Dziri ont assuré l’essentiel en l’emportant grâce à des buts de Mahious (26’), Ellafi (35’, SP) et Ardji (64’) alors qu’entre- temps, le jeune Kheiraoui a marqué un but contre son camp (58’). Au prochain tour l’USM Alger rencontrera l’équipe kenyane de Gohr Mahia. Seulement, on se demande du côté des supporters, observateurs et spécialistes si l’équipe algéroise pourrait continuer son aventure dans cette compétition, sachant qu’elle a évité de justesse le forfait lors de son premier déplacement au Niger, n’était-ce l’intervention du potentiel futur repreneur du club, le Groupe Al-Hayat Petroleum, après le « faux bond » des autorités algériennes, qui avaient promis de s’occuper de ce déplacement. La décision prise par l’actionnaire majoritaire du club, le groupe Etrhb détenu par les frères Haddad, de mettre en vente ses actions a entraîné le club algérois, champion d’Algérie en titre, dans une crise financière sans précédent et les «dommages collatéraux» n’ont pas tardé à se manifester.

Il est important de rappeler qu’au début du mois de juillet, la direction a annoncé qu’un accord final avait été conclu entre l’Etrhb, dont le patron Ali Haddad est en prison pour plusieurs affaires, et une entreprise algérienne privée pour la reprise des actions du groupe actionnaire majoritaire de l’USMA. Mais depuis, rien n’a été fait et c’est le statu quo dans la maison usmiste. Alors y aurait-il du nouveau d’ici la fin du mois de septembre, soit juste avant le 27 du mois prochain date du début des matchs du prochain tour de la C1 et le déplacement au Kenya ? Wait and see...