L’USM Alger cumule les fauxpas et les joueurs ainsi que le staff technique sont sous très forte pression de leurs fans, qui commencent à perdre patience. D’aucuns ne s’attendaient à une seconde lourde défaite de leur équipe après celle subiecontre l’ES Sétif en début de cette phase retour du championnat d’Algérie de Ligue 1. En effet, les fans des Rouge et Noir ont été très surpris de voir leur équipe encaisser, pour la deuxième fois consécutive une lourde défaite sur le même score (1-3) face au CS Constantine dans le match qui a été disputé, samedi dernier, au stade Omar-Hamadi. Il est vrai que la rencontre s’est déroulée à huis clos, mais ce n’était pas une raison pour perdre encore une fois, de surcroît à domicile. Les joueurs de l’USMA ont sombré corps et âme devant le CS Constantine (1-3) au grand dam de son coach, Bilal Dziri, qui n’arrive pas à trouver la bonne formule. Les Constantinois jouant sans complexe, ont sauté de joie lorsque Belkacemi, le buteur idéal, a ouvert le score juste après le début de la seconde mi-temps, soit exactement à la 49’. Mahious, l’homme en forme des Rouge et Noir, a réussi à égaliser à la 85’ en transformant victorieusement un penalty, mais l’inévitable Belkacemi se distingue une fois de plus en redonnant l’avantage à son équipe à la 90’. Les quatre minutes de temps additionnel comptabilisées par l’arbitre Ghorbal, très contesté, n’ont pas permis aux Rouge et Noir de revenir une fois de plus à la marque. Pis encore ils encaissent un troisième but par l’intermédiaire de Zakaria Al Harash à la 90’+1. Les champions d’Algérie en titre enregistrent, ainsi leur, troisième défaite en championnat après celle de la dernière journée de la phase aller en déplacement face à l’USM Bel Abbès (0-1) puis une première lourde défaite lors de la première journée de cette phase retour face à l’ES Sétif (1-3), toujours en déplacement. C’est le cinquième match sans victoire, toutes compétitions confondues, soit en championnat ou en Champions League africaine. La dernière victoire remonte au 16 janvier dernier face à la JSK (1-0) au stade Omar-Hamadi de Bologhine. Depuis, Il y a eu un match nul en championnat chez l’ASO (0-0) ainsi que deux défaites, l’une chez l’ES Sétif (1-3) et celle à domicile face au CSC sur le même score. En champions League, l’équipe a été étrillée par le WA Casablanca au Maroc (1-3) avant d’être tenue en échec à Alger tenue par le Pétro Luanda (2-2). Outre ce bilan, ce sont les prestations de la défense qui sautent à l’œil avec 11 buts encaissés en 4 matchs. Résultat de cette défaite, la perte de sa 3e place au profit de son adversaire du jour. A l’issue du match, le coach Dziri a indiqué : « L’arbitre nous a lésés en commettant des erreurs fatales.

Il n’y avait pas hors-jeu pour le but de Mahious et il me paraissait qu’un défenseur adversaire a touché la balle de la main lors de la seconde période du jeu, mais l’arbitre n’a pas sifflé un penalty. » Cependant cela n’a pas convaincu les fans, qui, en dépit du fait qu’ils ont enregistré avec satisfaction les « sacrifices » des joueurs qui souffrent sur le plan financier avec le blocage du compte de l’équipe, commencent à perdre patience et ils l’ont bien montré aux joueurs. Cette nouvelle défaite ne risque pas de passer sous silence. Les joueurs sont sous très forte pression. Pour la suite de la compétition, Dziri déclare : « C’est une défaite amère qu’il faut, de suite mettre aux oubliettes. Nous devons nous remobiliser en tentant de rectifier les lacunes constatées pour espérer remporter notre prochain match face à l’ASM Oran et se qualifier pour le prochain tour de la coupe d’Algérie. » En effet, l’USMA disputera son prochain match jeudi prochain face à l’ASM Oran au stade Bouakeul à Oran à partir de 14h pour le compte du match retour des 16es de finale de la coupe d’Algérie. Le vainqueur de ce match jouera les 8es de finales contre l’ASO Chlef. Reste donc à savoir comment le staff technique pourrait remobiliser les joueurs et leur permettre ainsi de passer ces moments très difficiles à la suite des derniers mauvais résultats.