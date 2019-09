Avec un aussi lourd score réalisé par l’USM Alger, deuxième représentant algérien en Champions League d’Afrique, face au club kenyan de Gor Mahia (4-1), en 16es de finale aller, dimanche soir au stade Mustapha-Tchaker de Blida, cette équipe a déjà un pied en 8es de finale. En effet, on voit vraiment mal comment les Kenyans pourraient renverser la vapeur au match retour pour remonter ce retard. Cette manche retour, faut-il le rappeler, est prévue le 29 septembre prochain à 16h, au Stade Kasarani de la capitale Nairobi. Les joueurs du coach Bilel Dziri ont, dès le début du match, affiché leur détermination à marquer le plus de buts possible afin de disputer le match retour avec le plus de chances d’arracher leur qualification au prochain tour. D’ailleurs, la pression des Rouge et Noir était telle que Meftah, se trouva seul devant les bois des Kenyans pour ne faire que pousser la balle au fond des filets pour ouvrir la marque au premier quart d’heure du jeu. Les Algérois s’installent, par la suite, dans le camp kenyan multipliant les rushs, mais Elafi et Benchaâ, entre autres, ont raté de belles occasions. Et on jouait les dernières minutes de la première mi-temps quand les Rouge et Noir bénéficient d’un penalty. Benchaâ provoque la défense kenyane et bénéficie d’un penalty que Meftah se charge d’exécuter victorieusement pour signer, ainsi, un doublé. On jouait le temps additionnel quand l’inévitable Benchââ se permet le luxe d’ajouter un troisième but pour rejoindre les vestiaires avec ce large score de (3-0).

Après la pause, ironie du sort, c’est le même Benchaâ qui est à l’origine du but concédé par son équipe. En effet, celui-ci touche involontairement de la main la balle à l’intérieur de la surface de réparation. C’est donc le penalty incontestable sifflé au profit des visiteurs kenyans. C’est alors que Muguna transforme la sentence en but réduisant ainsi la marque à

(3-1). Les Rouge et Noir réagissent et reviennent à la charge dans le camp de Gor Mahia. Il ne restait qu’un quart d’heure de jeu quand Haddouche botte un coup franc avant de voir sa balle ricocher sur le poteau. Revenant en jeu, Benchaâ surgit et inscrit le quatrième but de son équipe, le deuxième durant cette partie, bien dominée par lui et ses coéquipiers. Une large victoire nette et bien méritée pour l’USM Alger, qui abordera, ainsi, le match-retour le 29 du mois en cours à Nairobi avec moins de pression et surtout une très confortable avance au score. Ainsi, et en dépit de la crise financiére que traverse l’équipe algéroise, les joueurs et staffs des Rouge et Noir ont rempli, jusque-là, leur mission convenablement. C’est grâce à l’abnégation et à la grande détermination des joueurs et l’ensemble de leurs staffs que les Usmistes ont réussi à enchaîner pas moins de 6 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Sans commentaire !

A rappeler, enfin, que l’autre représentant algérien dans cette compétition, la JS Kabylie, a battu le club guinéen AC Horoya Conakry (2-0), samedi dernier au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. C’est l’attaquant Hamza Banouh qui avait offert ce précieux succès aux Canaris, en signant un doublé (52’ et 67’), procurant à son équipe par la même occasion une marge sécurisante avant le match retour, prévu également le 29 septembre courant à Conakry.