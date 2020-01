L’USM Alger est pratiquement éliminée de la course à une place en quarts de finale de la Champions League africaine, après sa défaite, samedi, (1-2) chez les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns (1-2), à Pretoria en match comptant pour la 4e journée de la poule « C ». Dans l’autre match du groupe, les Marocains du Wydad Casablanca ont ramené un bon nul de leur déplacement à Luanda, où ils ont imposé le partage des points à l’équipe locale du Petro Atletico (2-2). Ainsi, le Wydad consolide sa deuxième place avec six points, à quatre longueurs des Mamelodi Sundowns, solides leaders avec 10 points, au moment où l’USM Alger et le Petro Atletico sont ex aequo avec deux points chacun. Ce qui fait que les chances de l’USMA pour se replacer sont bien minimes - pour ne pas dire nulles - dans la mesure où les Rouge et Noir doivent se déplacer lors de la prochaine journée à Casablanca pour jouer leur match décisif. Or, pour ce match, ce sont les Marocains qui sont favoris d’abord parce qu’ils jouent chez eux, ensuite, parce qu’un simple nul leur suffit. Par contre pour l’USMA, il faut gagner ce match et le dernier en recevant Petro Atletico pour se qualifier. Les Algérois ont, donc, en réalité eu leur dernière chance de revenir à la course aux quarts de finale lors de ce déplacement en terre sud-africaine. Il fallait au minimum ramener le nul pour maintenir l’espoir de la qualification. Toutefois, c’est le contraire qui s’est produit. Présente au pays de Nelson Mandela avec un effectif amoindri, l’USMA n’a pas réussi à prendre sa revanche sur cette même équipe qui l’a battu à Blida (0-1), le 28 décembre dernier. Les Sud-Africains ont ouvert la marque à la 37’ par Vilakazi suite à un centre tendu, venu de la droite. Le gardien de but de l’USMA, Zemmamouche, a mal dégagé la balle qui a atterri dans les pieds de l’attaquant sud-africain, lequel n’avait plus qu’à l’ajuster pour la mettre au fond des filets. À une minute de la fin du temps réglementaire de la première mi-temps, les Rouge et Noir ont réussi à remettre les pendules à l’heure grâce à un but signé Mahious (44’). Les Rouge et Noir n’ont même pas eu le temps de savourer cette égalisation puisqu’ils se sont fait surprendre en encaissant un second but par Vilakazi dans le temps additionnel de cette première partie du match (45+1’). Les deux équipes se sont tenues en respect durant toute la seconde mi-temps et c’est ce qui a bien arrangé les affaires de Mamelodi Sundowns qui, grâce à cette 3e victoire dans ce groupe « C » conforte son poste de leader avec un total de 10 points. L’USMA peut nourrir de grands regrets, puisque Meftah a raté un penalty dans les ultimes minutes de la partie, obtenu après fauchage de Benchaâ dans la surface de réparation. La balle du chevronné usmiste finit sur la transversale au grand dam de ses coéquipiers. Le score de la partie est synonyme de qualification prématurée aux quarts de finale pour les Sud-Africains. Il faut bien le dire, l’autre billet pour le prochain tour reviendrait, sauf surprise, aux Marocains du WA Casablanca (2e - 5 pts) qui ont les faveurs des pronostics. Lors de sa prochaine sortie, prévue pour le 24 janvier prochain (19h), l’USMA sera une nouvelle fois en déplacement et se rendra au Maroc pour donner la réplique au WAC. A rappeler au passage, que pour sa part, la JS Kabylie, le deuxième club algérien en Ligue des Champions, est mal partie également pour disputer les quarts de finale. Évaluant dans le groupe D, les Canaris ont hypothéqué leurs chances après avoir été tenus en échec par les Marocains du Raja Casablanca (0-0), vendredi soir au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Ces deux formations algériennes, l’USMA et la JSK, ont rendez-vous jeudi prochain pour jouer leur match de la mise à jour du championnat de Ligue 1. Le vaincu, si vaincu il y aurait dans ce match, s’enfoncerait dans la crise des résultats et risque de connaître une phase retour bien difficile à gérer.