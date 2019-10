Est-ce la crise qui commence à prendre le dessus à l’USMA ou c’est le facteur de la fatigue qui est remis en cause ? Quoi qu’il en soit, l’équipe drivée par Billel Dziri est tombé de très haut, quelques jours après sa brillante qualification pour la phase des poules de la Champions League. De retour du Kenya avec le billet qualificatif en main en C1, les Rouge et Noir de la capitale se déplaçaient à Oran pour donner la réplique au Mouloudia local, dans le cadre de la 7e journée du championnat de Ligue 1. Un adversaire qui réussit habituellement bien à l’USMA face auquel il n’avait plus perdu depuis quatre ans. Au finish, les Oranais se débarrassent de leur bête noire et l’emportent sur le score sans appel de (4-0). Dans cette rencontre, l’équipe algéroise est passée complètement à côté de son sujet, même la grande part de responsabilité incombe au gardien de but, Ismaïl Mansouri. Ce dernier, responsable sur les autre buts encaissés, a été crédité d’une prestation bizarroïde et traité de tous les noms par les supporters de son club. Comment expliquer ce revers ? Les avis divergent chez les fans. Certains arguent cela par le fait que la crise financière que traverse le club et l’absence d’une solution dans l’immédiat a fini par prendre le dessus. Les joueurs ont beau supporter cela et travailler d’arrache-pied, mais il s’agit, dit-on, d’un provisoire qui ne pouvait plus durer encore plus. D’autres avis évoquent le long voyage que l’équipe a effectué vers Nairobi pour affronter les Kenyans de Gor Mahia, en Champions League africaine. Le manque de solution de rechange chez Dziri a fait qu’il était contraint de reconduire, à Oran, la plupart des joueurs ayant pris part au rendez-vous kenyan.

Une troisième partie affirment que les raisons de ce cuisant échec importent peu, le plus important, ajoute-t-on est de trouver les solutions qu’il faut pour se relever avant le derby face au voisin et rival, le MC Alger, le 12 du mois courant au stade du 5-Juillet. Un derby, faut-il le rappeler, que les Usmsistes menacent de ne pas jouer, estimant être dans leur droit, étant donné qu’il est programmé dans une date FIFA, où, selon les règlements généraux de la FAF, il est interdit de programmer des matchs du championnat. Samedi, deux matchs ont eu lieu comptant pour cette 7e journée. Le NC Magra et le MCA se sont quittés sur un score nul et vierge alors que l’USM Bel Abbès est allée ramener les trois points de la victoire de Chlef (2-1)