Jusqu’à ce que nous mettions sous presse, le derby algérois entre le MCA et l’USMA est maintenu pour aujourd’hui à partir de 17h45 au stade du 5-Juillet. Entre-temps, les Usmistes ne sont pas près de céder, en maintenant leur décision de ne pas se présenter au stade. Comme déjà rapporté par nos soins, les Rouge et Blanc estiment qu’il est de leur droit de demander le report de ce match, étant donné qu’ils ont 6 joueurs retenus en Equipe nationale militaire, en plus du joueur libyen, Elafi, retenu avec la sélection de son pays.

Ce qu’il faut savoir, c’est que dans les règlements généraux de la FAF, ce cas de joueurs retenus avec les différentes EN n’est pas mentionné, sauf pour celui qui concerne l’Equipe olympique.

Dans l’article 29 - alinéa 4 -, il est mentionné qu’« Un club peut demander le report d’un match s’il a plus de trois joueurs titulaires en équipe fanion convoqués par l’Equipe nationale Olympique. » Ceci, étant donné que pour ce qui concerne l’EN A et celle des A’, réservée aux joueurs locaux, il est noté dans l’alinéa 3 du même article : « Le championnat de Ligue 1 s’arrête durant les dates FIFA et à chaque fois que l’Equipe nationale des Locaux dispute une rencontre internationale. »

Ainsi, et à entendre les différents propos des responsables de l’USMA, l’on se rend compte qu’ils évoquent plus le premier cas, qui n’existe même pas dans les règlements généraux de la FAF, que le second, qui leur donne le droit de refuser de joueur aujourd’hui. Le Directeur général du club, Mounir Debichi, a indiqué, dans ce sillage, que son équipe ne se présentera pas aujourd’hui au stade du 5-Juillet et qu’elle saisira les autorités compétentes dans le cas où la LFP déclare, le cas échéant, la bande à Billel Dziri, forfait.

Dans tout ce brouhaha, l’instance fédérale, présidée par Abdelkrim Medouar aux abonnés absents, adopte un silence radio qui laisse la polémique prendre des proportions alarmantes.