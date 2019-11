L’USM Alger vit, depuis juin dernier, une crise sur tous les plans. Mais voit enfin le bout du tunnel : la direction du club a annoncé jeudi dernier qu’un accord de sponsoring a été conclu avec le groupe des services portuaires « SERPORT », pour un contrat dont la durée n’a pas été précisée. La même source a indiqué, dans un communiqué, que « le contrat sera signé la semaine prochaine entre les deux parties ». Et en guise de commentaire, suite à cette concrétisation du contrat, le rédacteur du communiqué écrit que « la direction de l’USMA est très honorée de l’apport, la contribution et la collaboration avec le Groupe SERPORT et est déterminée à honorer le club et la société ». Bien évidemment, tous les amoureux des Rouge et Noir se demandent qui est ce groupe « SERPORT » ? C’est un groupe issu de la transformation juridique de l’ex-société de gestion des participations de l’Etat Port « SGP SOGEPORT-Spa ». Il est chargé, entre autres, d’exercer les activités commerciales portuaires, exécuter les travaux d’entretien, d’aménagement et de renouvellement des superstructures et des installations portuaires. Cela se passe au lendemain des annonces de la Sonelgaz et de KIA Algérie, qui ont décidé d’aider l’USM Alger sur le plan financier. La Sonelgaz envisage d’augmenter son plafond de financement pour l’équipe de la capitale dans un proche avenir. Pour sa part, KIA Algérie vient de décider de payer le montant dû par la société à l’équipe de l’USMA, dépassant les 20 milliards de centimes, et ce, par tranches. Le premier versement sera effectué au début de ce mois, d’un montant pouvant suffire à couvrir près de deux mois de salaires. Au même moment, la direction de l’USMA a révélé que le contrat de sponsoring entre le club et Ifri ne sera plus renouvelé suite à la décision prise par les responsables de ladite entreprise. Ainsi, la situation commence donc à connaître des changements et tout va très vite, notamment après la dernière réunion avec le MJS, Raouf Bernaoui. L’international et ex-joueur des Rouge et Noir de la capitale, Hocine Achiou, devrait être officiellement installé dans le poste de directeur général du club et choisira les personnes qu’il juge aptes à remplir la mission qui les attend avec le club pour commencer le travail de redressement de l’équipe en présence d’un directoire capable de régler toutes les situations. Entre-temps, l’équipe continue son petit bonhomme de chemin en championnat, avec une victoire (1-2) en déplacement à Sétif face au nouveau promu, le NC Magra. Les hommes de Dziri, qui comptent encore deux matchs en retard, occupent la 8e place en compagnie du NA Hussein-Dey avec 10 points.