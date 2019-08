Au début du mois de juin dernier, l’actionnaire majoritaire, l’ETRHB, dirigée par Ali Haddad, a décidé de céder la totalité de ses actions dans le capital de la SSPA, estimées à 92%, neuf ans après avoir pris les rênes du club. Cette situation est intervenue alors que Haddad, en proie à des déboires avec la justice, est actuellement en détention.

« L’ETRHB est actuellement en difficulté, elle est dans l’impossibilité d’injecter de l’argent comme ce fut le cas durant les dernières années. On aimerait bien voir des entreprises acheter ne serait-ce qu’une partie des actions pour permettre au club de souffler », avait a indiqué le chargé de communication du club, Amine Tirmane. Entre- temps, l’ex-international algérien et joueur de l’USMA, Bilel Dziri, a été désigné à la tête de la barre technique du club, succédant à Lamine Kebir, qui avait conduit les Rouge et Noir à leur 8e titre en championnat. Durant le mercato , l’USMA, qui a enregistré le départ de plusieurs tauliers, à l’image de Méziane et Benguit, a effectué un véritable remue-ménage sous la conduite de son nouvel entraîneur. Mais par la suite, le compte du club a été bloqué et l’équipe se trouve dans des difficultés financières. Des joueurs réclamaient alors leurs dus. Vint alors le premier match officiel de l’équipe pour le compte des préliminaires aller de la Champions League. L’USMA devait se déplacer au Niger pour affronter l’AS Sonidep. Le 4 août, le chargé de communication de l’USMA, Amine Tirmane, avait tiré la sonnette d’alarme pour la énième fois : « Au jour d’aujourd’hui, nous n’avons pas encore trouvé de solution pour assurer notre déplacement au Niger qui devait se faire lundi. Nous avons reçu des assurances des autorités locales, mais rien de concret. Nous n’avons pas de ressources nécessaires pour effectuer le voyage, d’autant que le compte bancaire du club est toujours bloqué. » Et ce n’est que le lendemain que les fans de l’USM Alger ont bien respiré puisque leur équipe pouvait, enfin, effectuer le voyage, après l’intervention du futur repreneur du club, en proie à une crise financière aiguë qui allait le conduire au forfait, a annoncé la direction usmiste. Le futur repreneur de l’équipe n’est autre que l’entreprise multinationale Al Hayat Petrolium. L’USMA a bien gagné ce match (2-1) en déplacement à Niamey. « Al Hayat Petroleum, à travers son conseiller général M. Wahab Rahamnia, a pris attache avec la direction pour assurer le voyage à Niamey », a indiqué la direction de l’USMA. Au passage, il est utile de noter qu’Al Hayat Pétrolium est une multinationale émiratie, spécialisée dans tout ce qui touche au domaine pétrolier, comme son nom l’indique d’ailleurs. L’entreprise appartient à 100% au groupe Al Hayat, fondé à la fin des années 1980 par Hadi Al Alawi. Le groupe Al Hayat représente des entreprises mondiales au Moyen-Orient depuis près de 25 ans. En conservant son héritage d’entreprise familiale, le Groupe a néanmoins évolué pour devenir une entreprise régionale et internationale véritablement couronnée de succès. L’histoire de la famille Al Alawi est liée à Bahreïn depuis plus de 100 ans, au cours desquels elle a notamment contribué au développement économique et social du pays. Être une organisation pétrolière de classe mondiale offrant des avantages durables à toutes les parties prenantes. De ses missions, on notera l’assurance de la sécurité d’approvisionnement, par le biais d’opérations en amont et en aval; l’exploitation des meilleures pratiques innovantes du secteur; l’adoption de manière proactive les protocoles internationaux en matière de sécurité, de santé et d’environnement. Ses responsables s’engagent à travailler ensemble en tant qu’unité cohérente et disciplinée, être toujours honnêtes, dignes de confiance et respectueux dans toutes leurs relations. Et ils attendent, de tous leurs collaborateurs qu’ils soient compétents, disciplinés, attachés à l’excellence du service, innovants, réactifs et responsables de toutes leurs actions. Seulement, pour le moment, rien de concret n’est venu assurer qu’Al Hayat Petrolium serait bel et bien le repreneur de l’USMA. C’est donc avec quelques difficultés que l’USMA entame sa nouvelle saison pour défendre son titre. D’ailleurs, les Rouge et Noir joueront sans la présence de leur public leur premier match prévu ce soir à 20h à Bologhine face à l’ES Sétif (huis clos).