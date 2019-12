Déboutée par le Tribunal arbitral du sport algérien (TAS) dans l’affaire de son match perdu sur tapis vert face au MC Alger, le 12 octobre dernier, la direction du club algérois, s’estimant lésée, ne compte pas baisser les bras. Et c’est ainsi que l’avocat de l’USM Alger, Me Dahim, s’étonne de la décision du TAS dans la mesure, estime-t-il, « où l’USMA a gagné l’affaire sur la forme » avant de préciser : « Nous avons saisi le TAS pour une question de programmation et à aucun moment nous avons évoqué le forfait. ». « Pourtant, nous avons fourni tous les documents. Nous avons défendu ce dossier avec des preuves tangibles », fait-il remarquer avant de rappeler que la direction de l’USMA détenait un argument en béton, notamment après la déclaration de Zetchi qui avait avoué que « lors de la réunion du Bureau fédéral à Ouargla, à la fin du mois de septembre dernier, la FAF avait conditionné l’organisation des matchs en retard du championnat de Ligue 1 par le consentement des clubs ». Ceci n’a pas été pris en considération par le TAS indique Me Dehim.

D’autre part, l’avocat des Rouge et Noir rappelle que la FIFA est bien claire sur la question : « Pas de championnats pendant les dates FIFA. » Et c’est alors que Me Dehim annonce : « Nous allons faire appel de cette décision du TAS d’Alger au niveau du TAS de Lausanne. Nous sommes en train de préparer tous les documents nécessaires pour défendre notre affaire. » Il est utile de rappeler que le forfait de l’USMA pour le derby contre le MCA, le 12 octobre dernier, lui a valu les points de la rencontre plus une défalcation de trois points. Le motif du forfait avancé est que l’équipe avait alors 5 éléments retenus avec l’équipe nationale militaire qui disputait les Jeux mondiaux à Wuhan (Chine) et un autre, Mouaid Ellafi, convoqué avec la sélection libyenne. Une excuse que la LFP a réfutée catégoriquement en sanctionnant le champion d’Algérie sortant qui a saisi, en début du mois de novembre, le Tribunal arbitral sportif (TAS) algérien, comme première démarche, pour faire annuler cette mesure jugée « abusive » et ce, suite à la décision de la Commission de discipline.

Le TAS a donc débouté l’USMA et c’est donc vers le TAS de Lausanne que les responsables de l’USMA se tournent pour déposer un recours dans la perspective de gagner cette bataille contre la LFP. Pour le moment, l’USM Alger occupe la 10e place avec un total de 17 points et surtout avec pas moins de 3 matchs de retard. Dans le cas où les Rouge et Noir réussissent à gagner tous leurs matchs retard, ils comptabiliseront un total de 24 points. Ce qui veut dire qu’ils seront sur le podium et pourront donc bien jouer le titre. Mais, on n’en est pas encore là.

L’affaire n’est pas encore prête pour connaître son épilogue et il faudrait donc attendre le dernier verdict du TAS de Lausanne pour y mettre fin.