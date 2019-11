L’USM Bel-Abbès risque d’être interdite de recrutement lors du prochain mercato hivernal, qui sera ouvert le 1er décembre, en raison des dettes colossales que la direction de ce club de Ligue 1 de football, est tenue de verser à son ancien entraîneur, Si Tahar Cherif El Ouezzani, et certains autres joueurs. Selon la direction du club, des efforts sont déployés actuellement pour parvenir à régler cet épineux dossier afin de lever l’interdiction de recrutement qui plane sur l’actuel 12e du championnat de Ligue 1. Le même problème s’était également posé lors du mercato estival, et qui n’a été réglé que grâce à la quote-part du club des droits de télévision. D’ailleurs, l’USMBA était contrainte d’évoluer, lors des deux premières journées du championnat, avec plusieurs joueurs de son équipe de la réserve en raison de la non-qualification de ses nouvelles recrues. L’éventualité de voir la formation de la « Mekerra » interdite de recrutement en décembre prochain compliquera davantage la mission de l’entraîneur, Abdelkader Iaïche, qui attend avec impatience le mercato hivernal pour renforcer son effectif, selon ses dires. Le fait que certains joueurs recrutés, lors du mercato estival, n’ont pas été utilisés pour des raisons administratives ou blessures, a limité les choix de l’entraîneur, d’où son insistance à enrichir son groupe à l’occasion de la deuxième période d’enregistrement des joueurs. Par ailleurs, tout le monde croise les doigts à l’USMBA de peur de voir leur équipe subir les retombées négatives de la longue période d’inactivité à laquelle était contrainte, notamment après le report de son match en retard qu’elle devait disputer face au Paradou AC samedi dernier. Les protégés de Iaïche, qui restent sur une défaite sur le terrain de l’ES Sétif (1-2) dans le cadre de la 10e journée du championnat, n’ont pu jouer aucun match amical tout au long de la trêve « forcée » à laquelle ils étaient astreints souligne-t-on. Les Vert et Rouge, qui occupent la 12e place avec 10 points et un match en moins, accueillent le CS Constantine, samedi dans le cadre de la 11e journée du championnat.