Après le Paradou AC, le premier club qui a fondé sa propre académie, suivi récemment par la JS Kabylie, l’USM Bel Abbès se lance dans cette belle aventure, faisant de ce projet une priorité. « C’est un projet pour lequel l’on mise gros dans le cadre de la renaissance du sport populaire, le football », a-t-on expliqué. Tout compte fait, le club de la Mekerra vient de mettre en place les premiers jalons lui permettant de se lancer dans la formation dans le football. Dans ce sillage et tel que décidé par les responsables de ce club, la nouvelle académie de football sera lancée très prochainement au niveau du centre régional de la discipline de la ville. L’information a été confirmée par la direction de ce club pensionnaire de Ligue 1. Ce n’est sûrement pas un simple fait du hasard en agissant de telle sorte, d’autant plus que le ton est donné à la formation, d’où la réflexion portée sur ce projet. Ayant longuement mûri l’idée, les responsables du club sont passés à l’action en décidant de mettre en place cette académie qui aura comme vocation la formation des jeunes talents, et ce, dans le cadre de la politique du club visant à redonner à la formation ses lettres de noblesse. L’USMBA a été créé en 1933 et domicilié au stade du 24-Février 1956, d’une une capacité de 60000 places. Une enceinte inaugurée le 19 juin 1981 à l’occasion de la finale de la coupe d’Algérie. Cependant, le club de M’dina Djedida, l’ASM Oran, demeure le club formateur par excellence depuis plusieurs décennies dans l’ouest du pays. Malgré ses déboires et ses échecs dans le championnat, il en demeure leader en la matière en privilégiant la formation des footballeurs futés et affûtés, pratiquant un football de premier ordre, tant sur le plan technique que sur le plan disciplinaire. Le célèbre joueur Mustapha Boukar en est un exemple concret d’un athlète complet qui n’a, durant toute sa carrière, pas été averti par l’arbitre. Il a tout simplement fait le bonheur des amoureux de la balle ronde en leur offrant du spectacle sans verser dans la divagation de la violence ne serait-ce qu’une seule fois. L’ASMO, également créée en 1933, s’inscrit dans la démarche des grands clubs nationalistes, par opposition aux clubs de pieds noirs durant la période coloniale. Ce club est domicilié dans son stade portant le nom du chahid Habib Bouakeul, d’une capacité de 15 000 places. L’ASMO est surnommée El Madrassa (l’école), tant elle a donné de talents, issus du club, au football national. Cet avantage ne l’a pas pourtant empêché d’avoir toujours été victime d’une mauvaise gestion qui en a fait un club ascenseur entre la Ligue 1 et les divisions inférieures. Il n’en demeure pas moins qu’à ce jour, l’ASMO est classé septième club en Algérie par rapport au nombre de participations en championnat de première division. En effet, sur 44 championnats disputés depuis 1964, l’ASMO a été présente 30 fois. Elle fait partie donc du « Top 10 » des plus grands clubs algériens en compagnie du MC Oran, le CR Belouizdad, l’ES Sétif, le MC Alger, la JS Kabylie, le NA Hussein Dey, l’USM Alger, le RC Kouba, et l’USM Harrach.