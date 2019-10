Après avoir enregistré sa sixième défaite depuis l’entame du championnat de Ligue 2, l’USM Harrach continue de vivre une crise multidimensionnelle, qui fait craindre le pire dans la maison des Jaune et Noir, dirigée par un président Mohamed Laïb fustigé par les fans du club. Jeudi dernier, l’USMH est allée s’incliner à Saïda, face au Mouloudia local (0-1) en ouverture de la 9e journée. L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Mohamed Anis Ouis (53’). A l’issue de cette rencontre, la situation de l’USMH devient inquiétante en restant scotchée à la dernière place avec seulement 2 points pour 8 matchs joués. Les Harrachis comptent également un match en retard contre la JSM Béjaïa à domicile. Les seuls points arrachés par Belhani et ses coéquipiers l’ont été lors des matchs à domicile face au MCE Eulma (2-2) et à l’ASM Oran (0-0). En dépit du fait que le nouveau coach, Sid Ahmed Slimani, n’a rien laissé au hasard en préparant ce difficile déplacement à Saïda, sur le terrain, les joueurs n’ont rien pu faire devant cette formation du MCS qui avait également un besoin très pressant de points. Sur le plan technique, on ne peut mettre en cause le nouveau coach dans cette défaite face au MCS, vu les conditions dans lesquelles il a pris ses fonctions. Il avait rencontré le président Laïb, lundi dernier, avant de prendre l’équipe mardi. Un temps très court pour assurer un bon résultat d’emblée surtout face à une équipe de Saïda en bas du tableau et dont les joueurs ont décidé de mettre fin à leur grève le temps de ce match. Pis encore, Slimani ne peut avoir sa licence d’entraîneur de la part de la LFP tant que son prédécesseur, Ismaïl Djelid, n’a pas résilié son contrat. « La situation de l’équipe ne m’inquiète pas outre mesure. Bien au contraire, c’est un élément de motivation. En plus, j’ai pu voir les joueurs à l’œuvre, et il y a vraiment un grand potentiel. Je suis persuadé qu’avec moi, le club quittera très vite sa mauvaise posture et retrouvera le chemin des bons résultats et le temps va me donner raison », a affirmé Sid Ahmed Slimani très confiant. Il a même précisé qu’à la fin de la phase-aller, tout va changer à l’USMH !... Sacré défi que veut vraiment relever le très expérimenté Slimani, mais, encore faut-il qu’il puisse convaincre les très exigeants supporters des Jaune et Noir de lui laisser le temps de travailler avec le groupe afin de pouvoir réaliser son objectif. A ce propos, Slimani fait appel à tout le monde pour aider le club à retrouver son lustre d’antan. « Pour réussir ce défi, j’insiste pour que tout le monde se mobilise autour de l’équipe, à commencer par les supporters, en passant par la direction, surtout que la place d’une équipe comme l’USMH est en Ligue 1 et mérite bien mieux que sa position actuelle », souligne-t-il. Avec cette défaite, les fans harrachis ne vont certainement pas lâcher le président Laïb, qu’ils fustigent et à qui ils ne cessent de demander qu’il démissionne. Au train où vont les choses, l’équipe se dirige droit vers le purgatoire avec cette guerre clanique entre les dirigeants, Laïb et ses opposants…