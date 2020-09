Riyad Mahrez n'est pas près d'oublier le 200e match de sa carrière en Premier League! À cette occasion, l'ailier algérien et son équipe de Manchester City accueillaient son ancien club de Leicester, dimanche dernier, et le match s'est achevé par une cinglante déculottée (2-5) à la maison! La soirée ne pouvait pourtant pas mieux commencer pour le vainqueur de la CAN 2019 qui ouvrait le score dès la 4e minute d'une demi-volée en boulet de canon suite à un corner. Sauf que tout est parti en vrille ensuite et les Foxes ont marqué 5 buts dont 3 par l'intermédiaire de l'inévitable Jamie Vardy, ancien acolyte du Fennec. Malgré son but et sa passe décisive délivrée sur corner pour Nathan Aké à la 84e minute, cette 200e laissera un goût très amer à Mahrez. L'international algérien a publié un post juste après cette rencontre sur son compte instagram où il a écrit: «Un mauvais résultat, mais c'est juste le début. Nous allons revenir en force.» Une manière pour lui de dire que les Citizens vont rebondir malgré cette défaite surprise face aux Foxes. Manchester City occupe la 11e place avec trois points au compteur après trois journées disputées mais avec un match en retard. Cette prestation de Mahrez changera-t-elle la vision de son entraîneur, Pep Guardiola? C'est tout le mal que lui souhaitent les Algériens à l'approche des prochaines échéances qui attendent l'Equipe nationale algérienne. Pour le coach espagnol, qui s'est exprimé avant même ce match face à Leicester, «Mahrez est un joueur exceptionnel.» «Il a rejoint le groupe un peu en retard, lui, qui a été contaminé par le coronavirus. Il s'est peu entraîné avant le match de Wolverhampton, mais il a tout fait pour être présent dans le groupe. Nous savons tous l'importance de ce joueur à City. Il ne faut pas oublier que Mahrez a d'énormes qualités. Il fait des passes millimétrées à ses coéquipiers, il aime marquer des buts aussi. En plus de tout ça, il a un tempérament de gagneur», a-t-il déclaré. Une sortie du manager catalan qui se veut rassurante sur l'importance de Mahrez au sein du groupe citizen pour sa troisième saison au club, où il aura pour principaux concurrents à son poste l'international anglais Phil Foden et l'espoir espagnol Ferran Torres.

R. S.