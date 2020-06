La 36e coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, prévue en 2020 mais annulée par la Confédération africaine de handball (CAHB) en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, sera réattribuée à l'Algérie l'année prochaine, a-t-on appris du président de la Fédération algérienne de la discipline (FAHB), Habib Labane. «Effectivement, la CAHB a mentionné que le tournoi d'Alger a été annulé pour cette année. Toutefois, il réapparaîtra dans le programme de 2021 et se déroulera en Algérie comme prévu initialement», a assuré le patron de la FAHB à l'APS.

Selon les explications de Labane, la CAHB n'a arrêté pour 2021 que la date du 24e championnat d'Afrique des nations (dames), prévu au Cameroun du 11 au 20 juin, alors qu'il devait se dérouler du 29 novembre au 9 décembre 2020. «Pour les autres tournois de 2021, dont la coupe d'Afrique des clubs à Alger, leurs dates seront connues prochainement, en fonction du calendrier de la Fédération internationale», a-t-il expliqué.

La 36e coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe devait se jouer en Algérie du 29 mars au 9 avril 2020 mais a été reportée une première fois en raison de la pandémie de coronavirus, avant d'être annulée par la CAHB.

L'instance continentale, qui a établi un nouveau calendrier de ses compétitions, a reporté par ailleurs à une date ultérieure la 27e Supercoupe d'Afrique des clubs (messieurs et dames) programmée à Alger.

Le match de la Supercoupe d'Afrique des clubs messieurs, dont le vainqueur représentera l'Afrique à la prochaine édition du «Super Globe» (Coupe du monde des clubs) en Arabie saoudite, devait opposer le club égyptien du Zamalek et son homologue tunisien de l'ES Sahel.