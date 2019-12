La 6e journée du championnat national de basketball, Super-Division, aura lieu les 20 et 21 décembre prochains, a indiqué la FABB. La Super-Division reprendra ses droits le week-end du 22 et 23 décembre prochains après une trêve de plus d’un mois. Pour ce retour à la compétition, le groupe A sera au rendez-vous avec deux matchs au sommet. Le premier aura lieu vendredi (17h00) entre le TRA Draria et l’OMS Miliana alors que le second n’est autre que le derby de la capitale, GS Pétroliers - CRB Dar El Beïda, prévu samedi à 18h00. Dans la poule B, le leader et son dauphin évolueront sur du velours face à des équipes qui n’ont pas encore gagné le moindre match. En effet, le WO Boufarik sera l’hôte de l’AB Skikda, dernier au classement, alors que le PS El Eulma fera un court déplacement pour aller défier l’IR Bordj Bou Arréridj dans un derby de l’Est totalement déséquilibré.