L’AS Monaco était bien partie pour s’incliner sur la pelouse d’Amiens (2-1) samedi pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Menés jusqu’à la 85e minute, les Monégasques ont été sauvés par deux hommes : Wissam Ben Yedder et Islam Slimani. Auteur d’un excellent début de saison ensemble (19 buts en L1 ensemble sur cette période), ce duo a été séparé ces dernières semaines avec la mise sur le banc de l’Algérien pour permettre un changement tactique en 4-3-3. Mais au Stade de la Licorne, cette association a encore prouvé sa valeur. En panne d’inspiration sur le plan offensif pendant la majorité de ce match, Monaco s’est réveillé sur la fin de la rencontre après l’entrée en jeu de Slimani à la 58e minute. Sur l’égalisation de Ben Yedder à la 85e minute, le Français a profité d’un duel de l’Algérien, qui n’a pas touché le ballon, pour s’infiltrer dans la surface et ajuster Gürtner d’une superbe volée. Puis dans le temps additionnel, l’attaquant prêté par Leicester a signé une tête rageuse sur un corner de Cesc Fabregas pour offrir la victoire à son équipe.

« Je voulais seulement aider mon équipe. En première période, on a fait une petite erreur et on a pris un but. Les grandes équipes, elles doivent aussi pouvoir compter sur les remplaçants. Je suis entré et j’ai suivi les consignes du coach », a savouré Slimani au micro de beIN Sports. Sans surprise, l’entraîneur monégasque Robert Moreno a apprécié l’entrée en jeu du Fennec. « C’est un grand joueur, je l’ai dit dès mon arrivée à Monaco. On a une attaque incroyable avec des joueurs top niveau. Je suis très content qu’il ait marqué, en même temps toute l’équipe a fait de gros efforts, à l’image de Jovetic et de Keita », a insisté le technicien espagnol. Malgré son fort caractère, Slimani possède de grandes qualités et forme avec Ben Yedder un duo particulièrement redoutable. Pour Monaco, 5e de Ligue 1, il serait tout de même fou de se priver d’une telle arme.