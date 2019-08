Les Roten vont boucler cette opération en offrant une indemnité de transfert et un salaire jusqu’à présent jamais vus en Allemagne. Réputé pour sa sagesse sur le marché des transferts et très attaché à cette image, le Bayern Munich est pourtant en train de réaliser l’été de toutes les folies ! Après avoir déjà déboursé 35 millions d’euros pour le défenseur français Benjamin Pavard et établi un nouveau record au niveau du club et de la Bunsesliga en lâchant 80 millions d’euros pour son compatriote Lucas Hernandez dès le mois de mars, les Roten s’apprêtent en effet à frapper un immense coup pour boucler l’opération Leroy Sané (23 ans) ! Le joueur de Manchester City constitue depuis plusieurs mois déjà la priorité du champion d’Allemagne en titre pour reconstruire des ailes orphelines de Franck Ribéry et Arjen Robben, partis cet été au terme de leur contrat. Et après des dernières semaines marquées par plusieurs rebondissements dans ce dossier et notamment un démenti du Bayern, France Football est formel et indique que le géant bavarois devrait finaliser l’arrivée de Sané d’ici la fin de la semaine moyennant une indemnité de 110 millions d’euros inédite outre-Rhin. Un ultime doute existe suite à la blessure au genou du Citizen dimanche lors de la victoire sur Liverpool (1-1, 5-4 aux TAB) à l’occasion du Community Shield, mais il s’agit visiblement d’un souci sans trop de gravité qui ne devrait pas poser problème lors de la visite médicale. Malgré les passes d’armes médiatiques pas toujours tendres entre les deux formations, FF affirme que les deux écuries étaient d’accord depuis plusieurs semaines, mais qu’il manquait l’aval de l’international allemand, hésitant. En lui proposant un statut de titulaire indiscutable et un contrat de 5 ans avec un salaire annuel brut de 18 millions d’euros inédit pour la Bundesliga, le Bayern a su se montrer très persuasif et il a fini par obtenir le feu vert de l’ancienne pépite de Schalke 04, identifiée comme le successeur de Ribéry sur l’aile gauche. City s’apprête à perdre un précieux joker de luxe, mais les Skyblues se sont résolus à ce sacrifice puisqu’il s’agissait de l’une des dernières occasions de faire une grosse plus-value pour un élément acheté 50,5 millions d’euros il y a trois ans et qui n’était pas très chaud pour prolonger son contrat s’achevant en juin 2021 (Sané aurait rapporté beaucoup moins l’été prochain à un an du terme de son bail). Cette opération XXL va permettre à toutes les parties d’y trouver leur compte.