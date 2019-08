Les deux prochaines dates FAF, prévues en septembre et octobre prochains, sont une très belle opportunité pour les différents sélectionneurs afin de préparer leurs équipes respectives aux échéances qui les attendent. Et comme le temps presse, des responsables techniques sollicitent leurs fédérations respectives pour des matchs amicaux contre des sélections bien ciblées. C’est le cas de la Belgique, qui vient de solliciter l’Algérie pour un match amical en octobre. Aux dernières nouvelles, un agent a saisi la Fédération algérienne de football, mardi dernier, pour proposer un match amical entre l’Algérie et la Belgique au mois d’octobre prochain.

D’ailleurs l’Algérie est très sollicitée depuis son titre africain pour des matchs amicaux. Avec la Belgique, c’est la sixième sélection qui propose un match amical aux Verts après les Sud-Américains de l’Argentine, le Chili, l’Uruguay, les Européens du Portugal et la Serbie ainsi que les Asiatiques de l’Arabie saoudite. Il est important de rappeler, au passage, que le prochain match des Verts est prévu entre les 11 et 19 novembre prochain au stade Mustapha-Tchaker de Blida face à la Zambie, avant de se déplacer à Gaboronne pour affronter le Botswana. Ainsi, la sélection algérienne, championne d’Afrique en titre, entamera la campagne des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations 2021 en affrontant à domicile la Zambie en novembre prochain pour le compte de la première journée du groupe H, selon le calendrier de la compétition publié par la Confédération africaine de football. Il s’agira du premier match officiel des Verts depuis le sacre en Égypte lors de la CAN-2019.

Outre l’Algérie et la Zambie, le groupe H comprend également le Zimbabwe et le Botswana qui s’affronteront dans l’autre match de la première journée. Les deux premiers du groupe H se qualifieront pour la phase finale de la coupe d’Afrique des nations CAN 2019 prévue en juin et juillet au Cameroun en 2021. Lors de la deuxième journée prévue également en novembre prochain (11-19 novembre), les hommes de Djamel Belmadi se déplaceront à Gaboronne pour affronter le Botswana avant de reprendre ces éliminatoires 9 mois plus tard pour défier le Zimbabwe lors d’une double confrontation à la fin de l’été

(21 août-8 septembre 2020). S’agissant des propositions des matchs amicaux parvenues à la FAF, il faut attendre le retour du président Zetchi ainsi que le sélectionneur national, Djamel Belmadi, de leurs vacances pour être fixé du choix de Belmadi pour la concrétisation de certaines d’entre elles. Ainsi, le sélectionneur des Verts devrait trancher avec l’ensemble de son staff pour choisir d’abord le nombre de matchs amicaux à disputer ainsi que les sélections à choisir pour ce faire. En d’autres termes, Belmadi pourrait avoir au maximum 4 rencontres amicales entre septembre et octobre, soit deux par mois. Reste à savoir ce qu’il a prévu dans ce contexte, bien qu’une ébauche d’un premier programme des Verts d’après CAN ait été effectuée bien avant le départ vers Le Caire pour disputer la CAN. Or, personne ne prévoyait la consécration des Verts dans ces joutes. Et c’est ce qui va certainement chambouler quelque peu le programme initial de Belmadi et son staff à propos de la sélection nationale et ce, jusqu’en 2022, soit l’année du Mondial qatari. Il ne reste donc plus qu’à attendre le retour de Belmadi pour la double confrontation entre l’Algérie et le Maroc au mois de septembre prochain dans le cadre des éliminatoires du championnat d’Afrique des nations (CHAN) réservé aux joueurs locaux pour en savoir plus sur les matchs amicaux que retiendrait le premier responsable de la barre technique des Verts.