Coup dur pour les Aiglons et leur international algérien Youcef Atal. Ce dernier s’est gravement blessé au genou droit face à Metz (4-1) samedi soir après... une virgule ratée. Le diagnostic est tombé dimanche : lésion méniscale au genou droit. Si le Gym ne donne pas de durée d’indisponibilité précise, il précise tout de même que son international algérien sera « opéré prochainement et sera malheureusement éloigné des terrains pendant un assez long moment. » Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs anglais en vue du mercato d’hiver (Chelsea et Tottenham notamment), Atal ne bougera donc pas cet hiver a priori. En attendant, c’est tout de même la tristesse qui prédomine et ce sentiment qu’à chaque fois qu’il est en pleine ascension, il est systématiquement freiné par des éléments qu’il ne maîtrise pas. On se souvient qu’outre son indisponibilité pendant la dernière CAN, il avait aussi été victime d’une contusion alors qu’il venait à peine de débarquer à Nice. Un claquage tendineux l’avait aussi immobilisé en plein milieu de la saison alors qu’il commençait à s’imposer au Gym.