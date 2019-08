Leroy Sané qui avait dû quitter prématurément les siens lors du Community Shield face à Liverpool, est désormais fixé sur sa blessure. Touché au genou, l’ailier gauche allemand des Citizens pouvait craindre le pire. Le champion d’Angleterre a communiqué jeudi la nature exacte de la blessure du principal protagoniste. « Manchester City confirme que Leroy Sané souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieur du genou droit.

Leroy sera opéré dans la semaine à venir.

Manchester City fournira à Leroy tout le soutien et les conseils dont il a besoin, et toutes les personnes liées au club lui souhaitent un prompt et complet rétablissement, » précise le communiqué publié sur le site officiel de City. Une blessure qui sonne donc le glas des espérances du Bayern Munich désireux d’enrôler l’international allemand cet été.