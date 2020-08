Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté dimanche, in extremis, le Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne, juste devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Le Britannique, qui a franchi la ligne d’arrivée sur trois roues en raison d’une crevaison, signe sa 7e victoire dans son Grand Prix national et s’envole au championnat, son coéquipier Valtteri Bottas ayant lui aussi crevé dans les derniers tours et n’ayant pas pu marquer de points au championnat en ne terminant que 11e. Alors que la course avait été relativement insipide avec les deux Mercedes caracolant devant leurs rivales, les derniers tours ont vu un fort suspense en raison de ces crevaisons dans les derniers tours.