L'UEFA a franchi un pas supplémentaire vers la mise en sommeil de ses compétitions en annonçant vendredi le report de tous les matchs de Ligue des champions et de Ligue Europa programmés la semaine prochaine en raison de la propagation du coronavirus. «En lien avec les décisions prises par divers gouvernements, tous les matchs de compétitions de clubs de l'UEFA programmés la semaine prochaine sont reportés», a annoncé l'instance européenne dans un communiqué, ce qui inclut les huitièmes de finale retour de C1 et de C3 prévus de mardi à jeudi. Ce report des rencontres, qui suit le mouvement général des Ligues professionnelles en Italie, en France et en Espagne notamment, devrait permettre à l'UEFA de redessiner en urgence le calendrier du football européen, contraint d'observer une longue période d'inactivité en raison de la pandémie.