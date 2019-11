La délégation de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA) en charge d’inspecter les infrastructures appelées à abriter les championnats d’Afrique, du 24 au 28 juin 2020 à Alger, a affiché une « très grande satisfaction » à l’issue de la visite effectuée dimanche, a indiqué la Fédération algérienne de la discipline (FAA). Composée du Marocain Abdelaziz Daouda et du Sénégalais Lamine Faty, cette commission a inspecté aussi bien le stade du 5-Juillet du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf que le terrain annexe SATO qui subit actuellement d’importants travaux de rénovation, ciblant aussi bien la piste d’athlétisme et les gradins que les autres aménagements. « Nous espérons que les travaux seront entièrement achevés d’ici trois mois, car ces championnats d’Afrique seront la dernière chance pour les athlètes du continent dans leur quête de réussir les minima des prochains jeux Olympiques d’été », a indiqué Lamine Faty, assurant toutefois être « très optimiste » quant au bon déroulement des choses, car selon lui, l’Algérie « a toujours répondu présente » dans l’organisation de ce genre d’évènements. Outre le SATO et le 5-Juillet, les émissaires de la Confédération africaine d’athlétisme ont effectué une virée du côté de l’Ecole supérieure des sciences et technologies du sport où ils ont également « constaté de visu » les infrastructures disponibles. Hier, leur programme de travail les a conduits au siège de la télévision nationale, où ils ont procédé à des négociations concernant les droits de retransmission des prochains championnats d’Afrique, selon la FAA. Concernant les lieux d’hébergement, cette dernière a indiqué qu’ils feront également l’objet d’une inspection, mais ce sera lors d’une autre visite de ladite commission prévue prochainement.