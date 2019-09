Plusieurs mois après la finale, on connaît enfin officiellement l’identité du vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF 2019. Il s’agit de l’Espérance Sportive de Tunis. Le club tunisien avait été déclaré vainqueur à l’issue de la rencontre marquée par le refus des joueurs du WA Casablanca à reprendre la partie suite à un dysfonctionnement de la VAR. Plus tard, la commission de discipline de la CAF a admis le titre à l’EST, mais le WAC s’était retourné vers le TAS pour obtenir gain de cause. A la suite de la décision du Comité exécutif de la CAF de faire rejouer le match. Peine perdue. Le Tribunal arbitral du sport à débouté les différentes parties. Mais la formation marocaine n’était toujours pas heureuse de l’issue de l’affaire. Elle a de nouveau interjeté appel auprès de la Commission d’appel de la CAF. Cette dernière a rendu sa décision ce week-end. Parmi les résolutions, « … le jury a souligné le fait que l’absence de l’arbitre assistant vidéo (VAR) n’a aucun effet juridique et que son seul but est d’aider l’arbitre à prendre la bonne décision… ». Par ailleurs, « le comité d’appel a noté que l’arrêt de près de 90 minutes était dû au fait que les joueurs du WAC n’avaient pas repris le match. Les joueurs ont ensuite été invités à reprendre le jeu par l’arbitre, qui a vu ses tentatives infructueuses. Par conséquent, le comité d’appel confirme que le match a été confisqué par le WAC, leurs joueurs ayant refusé de le reprendre. » Ceci étant, l’Espérance de Tunis est officiellement déclarée vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF, édition 2019. Voilà qui devrait enfin clore cette affaire qui n’a que trop duré. A moins d’un nouveau rebondissement.