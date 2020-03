Le 29 du mois en cours, l’Equipe nationale du Zimbabwe recevra son homologue algérienne, championne d’Afrique en titre, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN-2021. Au grand dam de ses responsables et supporters, l’équipe chère au sélectionneur au coach Zdravko Logarusic recevra en dehors de ses bases. Pour cause, la Confédération africaine de football (CAF) a rejeté un appel de la fédération zimbabwéenne de football (ZIFA) contre sa décision d’interdire au Zimbabwe d’accueillir des matchs internationaux à domicile en raison du mauvais état de ses stades. « La CAF n’a pas retenu ni même pas répondu à l’appel de la ZIFA, mais elle a rappelé à la fédération de désigner un lieu comme cela avait été conseillé plus tôt. L’appel a été rejeté d’emblée », a rapporté le journal local, Zim Live. La même source ajoute que « dans un e-mail envoyé à la ZIFA, l’instance africaine a affirmé que cette dernière devrait nommer un lieu à l’extérieur du pays comme indiqué précédemment ». La Fédération zimbabwéenne doit confirmer, dans les meilleurs délais le lieu de cette rencontre, puisque le retard lui coûterait une amende de 4000 dollars. Cette amende augmentera au fur et à mesure. Sachant que le règlement de la CAF stipule « que les dates et les lieux des matchs doivent être fixés deux mois avant le match », elle (la CAF), qui a décidé de durcir le ton concernant l’homologation des stades africains abritant des rencontres internationales. Le ministre zimbabwéen des Sports par intérim, Kazembe Kazembe, a déclaré il y a quelques jours de cala que le gouvernement travaillait sans relâche pour garantir que le stade national réponde aux normes internationales d’ici le 20 mars, afin d’éviter au Zimbabwe de jouer ses matchs à domicile hors de chez lui, ajoutant que le stade serait achevé à 75%. Le cas échéant, cette rencontre sera délocalisée vers l’Afrique du Sud, comme l’avaient laissé entendre plusieurs sources médiatiques locales. Un atout en plus en faveur de la sélection algérienne.