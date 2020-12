A la lecture du dernier communiqué de la Confédération africaine de football (CAF) au sujet de l'absence de l'équipe béninoise des Buffles du Borgou, vendredi dernier, au stade du 5-juillet pour rencontrer le MC Alger en match retour des préliminaires de la Ligue des champions, on com-prend que le forfait n'est pas encore prononcé.

En effet dans le communiqué de la CAF celle-ci a annoncé, entre autres, que le match MC Alger - Buffles du Borgou (Bénin), comptant pour la manche retour du tour préliminaire de la Ligue des Champions, prévue vendredi au stade du 5-Juillet, «ne se jouera pas à la date prévue».

En dépit du constat de l'arbitre égyptien du match l'absence de l'équipe adverse, qui est considéré comme un «forfait» par les fans des Vert et Rouge ne l'est pas pour les responsables de la CAF qui ont précisé qu'ils ont reçu une correspondance des responsables de l'équipe béninoise expliquant leur absence de vendredi dernier. Justement, citant les responsables des Buffles du Borgou, la CAF précise que la formation béninoise «n'a pas pu se rendre à Alger à temps, en raison de l'indisponibilité des vols entre les deux pays». Les responsables béninois ont fait savoir que s'ils se déplaceront à Paris pour ensuite rejoindre Alger, il n'y aurait pas de correspondance entre les deux pays. Et selon le communiqué de la CAF, «le cas sera soumis à la Commission d'organisation des Compétitions Interclubs et de la gestion du système d'octroi de licence de clubs qui prendra une décision».

Là, il est utile de noter que cette Commission est présidée par M. Constant Selemani Omari (RD Congo) où on trouve également Fouzi Lekjaa (Maroc) comme vice-président et où, l'Algérien, Abdelkrim Medouar en est membre. Et en réponse à cette «histoire» de «l'indisponibilité des vols entre les deux pays», soit entre la France et l'Algérie, le président du conseil d'administration (CA) du MC Alger, Almas a infirmé les dires des béninois. En effet, lors de son intervention hier, sur les ondes de la radio nationale, Almas a bien tenu à préciser que «le vol d'Air France qui allait ramener les Buffles à Alger est arrivé avec 27 passagers à bord».Les Buffles évoquent l'absence de vols pour rallier l'Algérie, et pourtant, ils étaient annoncés à Alger via Paris sur le même vol que les arbitres.

C'est pourquoi d'ailleurs, les responsables du MCA avait préparé un bus et la voiture pour les arbitres. Le président Almas déclare alors sur les ondes de la Chaîne 1 de la Radio nationale: «On avait tout préparé pour les rencontrer, on les a attendus à l'aéroport, mais ils ne sont pas venus. Pourtant, il y avait des places dans l'avion d'Air France. Il n'y avait que 27 passagers à bord.»

Donc, les Buffles pouvaient venir et ce n'est pas une question de places ou de vols. Et le président du CA du MCA annonce qu' «on a écrit à la CAF pour expliquer la situation».Les Buffles avaient au début proposé de jouer leurs deux matchs à Alger.

Ce que les responsables du MCA avaient accepté en proposant même de les prendre en charge dans la capitale algérienne. Et les autorités béninoises ont refusé la proposition de leur club expliquant qu'il s'agit d'une question de souveraineté.

L'argument des béninois ne tiennent pas debout et les responsables de la Commission l'organisation des Compétitions Interclubs et de la gestion du système d'octroi de licence de clubs de refuser la requête des béninois voire, de les sanctionner selon la réglementation de la compétition.