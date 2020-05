Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad a mis fin aux spéculations autour de la reprise des coupes africaines. Il a affirmé qu'il n'y aura pas de football tant que l'épidémie de Covid-19 n'est pas maîtrisée. Une réunion serait prévue le 28 mai prochain pour étudier les suites à donner à tous les dossiers des compétitions reportées pour cause de coronavirus. Les deux principales questions qui seront abordées seront celles des dates des demi-finales de la Ligue des Champions et de la coupe de la Confédération ainsi que de la coupe d'Afrique des nations 2021 au Cameroun. La CAF avait prévu d'expérimenter ses toutes premières finales à match unique pour ces deux compétitions les 24 et 29 mai. Mais, la pandémie de Covid-19 qui a mis toutes les compétitions aux arrêts, l'a obligé à officialiser le report de ces matchs à enjeux. Les affiches des finales de la Ligue des champions et de la coupe de la Confédération n'étaient pas encore connues mais les stades et les dates oui. La finale de la Ligue devrait se jouer le 29 mai au stade Japoma de Douala au Cameroun et celle de la coupe de la Confédération le 24 de ce mois au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat au Maroc. Les demi-finales de ces deux compétitions qui devraient se jouer en ce début du mois, n'ont pas rendu leur verdict à cause du report.

En Ligue des champions, deux clubs marocains étaient en lice contre deux formations égyptiennes. Le Raja de Casablanca devrait affronter le Zamalek d'Egypte pendant que dans l'autre rencontre le Wydad athlétic de Casablanca devrait accueillir Al Ahly du Caire. En Coupe africaine de la Confédération, Pyramids FC d'Egypte devrait négocier son ticket pour la finale face à Horoya AC de la Guinée d'une part et Renaissance sportive de Berkane à Hassania Agadir d'autre part. Une demi-finale 100% marocaine.