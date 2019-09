Une délégation de la CAF a entamé mardi une visite d’inspection dans les installations qui abriteront le prochain CHAN-2020 qui se disputera au Cameroun. L’objectif de l’inspection de la CAF est «de se rassurer sur la capacité du Cameroun à organiser cette grande messe du football africain » en ce qui concerne les infrastructures sportives et hôtelières, a indiqué Narcisse Mouelle Kombi, ministre camerounais des Sports et de l’Education physique. Conduite par le premier vice-président de la CAF, Constant Omari Selemani, la délégation séjournera au Cameroun jusqu’au 30 septembre prochain pour se rendre à Douala, Yaoundé, Garoua, et Bafoussam, les quatre villes qui abritent les quatre stades pour le CHAN 2020.