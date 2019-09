La direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) a porté à la connaissance des candidats aux stages de formation à la licence CAF, que l’instance du football africain a levé le gel concernant ce cursus de formation. Un cursus, pour rappel, qui a été prononcé en août 2017 afin de revoir le règlement et le contenu de cette formation qui devra être orientée, désormais, vers la qualité et non pas la quantité. A ce propos, la FAF vient de signer, le 15 septembre 2019 par le biais du secrétaire général et du directeur technique national, la convention CAF Coaching. Cette nouvelle procédure met fin au système des équivalences et privilégie le mode formation avec l’organisation, par la CAF, de plusieurs opérations pour encadrer à l’avenir les stages de formation. En effet, et en plus de la signature de la convention CAF Coaching, la CAF a organisé, entre autres des cours instructeurs élites CAF et un atelier continental pour les DTN à Rabat, ainsi qu’un un Work Shop DTN pour le système CMS au Caire. La DTN informera sur la suite à donner à cette nouvelle démarche et sur les conditions d’éligibilité aux stages de formation à la licence CAF, une fois reçu l’accord final de l’instance du football continental.