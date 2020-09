En février dernier, soit avant le report des qualifications, en raison de la pandémie de coronavirus, la CAF avait refusé au Zimbabwe d’accueillir l’Algérie à domicile.

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Ahmad Ahmad, a menacé, jeudi dernier, de délocaliser le match Zimbabwe - Algérie, prévu le 17 novembre, au stade national des Sports à Harare, dans le cadre de la 4e journée (Groupe H) des qualifications de la CAN-2021 (reportée à 2022, Ndlr), en raison du retard accusé dans les travaux de rénovation de l’enceinte sportive. « Le match aura lieu à sa date initiale et au lieu choisi par les Zimbabwéens ; si rien n’a été fait pour installer les sièges baquets, on sera obligé de déplacer le match. Officiellement, nous n’avons pas encore été saisis », a affirmé le président de la CAF, lors d’un point de presse en visioconférence. En février dernier, soit avant le report des qualifications, en raison de la pandémie de coronavirus, la CAF avait refusé au Zimbabwe d’accueillir l’Algérie à domicile. Les stades zimbabwéens ne respectent pas les normes pour accueillir des matchs internationaux. Comme alternative, la Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA) avait choisi le stade d’Orlando à Johannesburg (Afrique du Sud), pour recevoir les champions d’Afrique, dans un match qui devait se jouer initialement en mars dernier avant d’être reporté. Cependant, le gouvernement zimbabwéen espère que la CAF renoncera à l’exigence des sièges baquets, d’autant que le match va se jouer à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19. Le vice-ministre des Sports, Tino Machakaire, a déclaré, la semaine dernière, sur les colonnes du quotidien local The Herald : « Nous espérons que nous pourrons obtenir une dérogation de la CAF et être autorisés à utiliser le stade national des sports, sans sièges baquets. Nous avons été gravement touchés par le verrouillage du Covid-19 et nous n’avons pas été en mesure de nous procurer une partie du matériel nécessaire pour les rénovations », a-t-il indiqué.