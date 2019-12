Dans le cadre du développement du football féminin en Afrique, la CAF a décidé d’apporter une aide aux associations nationales pour lancer une compétition de football à sept joueuses des U15 au sein des établissements scolaires (CEM). S’appuyant sur des critères prédéterminés, la CAF a choisi 16 associations membres pour participer à ce projet pilote. L’Algérie a été retenue parmi les 16 fédérations, après avoir rempli le questionnaire et le formulaire de candidature. La compétition sera organisée par les associations membres avec un minimum de huit établissements scolaires, via des phases de groupes, des phases finales afin de terminer par un festival de football féminin (ateliers techniques et de jeux). Dans ce cadre, la FAF devra renouveler la convention qui la lie avec la Fédération algérienne de sport scolaire (FASS) pour encadrer cette compétition qui regroupera huit (08) établissements scolaires issus des wilayas suivantes : Ouargla et Touggourt pour le Sud, Oran et Sidi Bel-Abbès pour l’Ouest, Alger et Béjaïa pour le Centre, ainsi que Tébessa et Constantine pour l’Est.