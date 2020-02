La CAF va poursuivre « tous les auteurs d’allégations mensongères concernant l’audit réalisé par la FIFA dans ses locaux ». Selon l’instance du Malgache Ahmad Ahmad, c’est à sa demande que des experts de la FIFA ont jeté un coup d’œil sur les dossiers du football africain. Alors qu’on pensait que la CAF avait été forcée d’accueillir les experts de Gianni Infantino, elle nie tout dans un communiqué affirmant que l’opération s’est faite avec son consentement. « Conscient des lacunes dans la gestion des affaires de la CAF, legs d’une gestion familiale de plus de 30 ans, le Comex avait entériné le lancement d’un audit général le 11 avril 2019. C’est également le Comex de la CAF qui a demandé à la FIFA de mettre en place un partenariat de 6 mois afin d’accélérer les réformes entamées. Plusieurs mesures structurantes avaient été prises avant et pendant le partenariat de 6 mois avec la FIFA. Ces mesures concernent à la fois la gouvernance et la gestion courante des affaires de la CAF. Nous allons donc continuer dans cette voie des réformes et ainsi hisser la CAF aux meilleurs standards internationaux. La conduite du changement après plusieurs décennies de gestion artisanale ne peut se concrétiser en quelques semaines. Le Comex est résolu à finaliser la transformation de la CAF pendant son mandat », fait savoir la CAF dans un communiqué. Dès sa prise de fonction à la tête de l’institution, Ahmad Ahmad a donné l’impression de vouloir rompre avec les habitudes de son prédécesseur. La première édition de la CAN à 24 équipes a été organisée en 2019 et la compétition, d’habitude jouée en début d’année (janvier-février), est passée à juin. Des réformes que la CAF souhaite continuer avec l’appui de la FIFA. « Le Comex a prévu une session le 14 février 2020 pour entériner la feuille de route 2020-2021 qui prendra en compte les différentes recommandations. Une communication régulière et transparente permettra à tous les observateurs et amoureux du football africain de juger des progrès réalisés », fait-elle savoir encore. Tous les acteurs du football africain attendront donc cette date du 14 février pour mieux comprendre la présence de la FIFA à la CAF.