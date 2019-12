Les deux attaquants de la sélection nationale algérienne, Youcef Belaïli et Riyad Mahrez, figurent sur la liste finale de deux distinctions des CAF Awards. Seulement, les deux pourraient rater ce grand rendez-vous africain, car leurs équipes respectives joueront le jour de la cérémonie, soit le 7 janvier 2020. Le capitaine des Verts fait partie des trois finalistes pour le titre de meilleur joueur africain de l’année 2019 en compagnie des deux attaquants de Liverpool, l’Egyptien Mohamed Salah et le Sénégalais, Sadio Mandé. L’ailier des Citizens pourrait ne pas se présenter à l’hôtel Citadel Azur de Hurghada (Egypte) pour la cérémonie, car son équipe sera opposée le soir même face à Manchester United dans un grand derby mancunien, pour le compte du match-aller des demi-finales de la Coupe de la Ligue. Même constat pour l’ancien attaquant de l’Espérance de Tunis, qui figure sur la liste des trois prétendants au titre de meilleur joueur africain évoluant sur le continent africain, et qui pourrait bien être convoqué pour une grosse rencontre de cham-pionnat entre sa nouvelle équipe, Al Ahli de Djeddah, et Al-Hilal. Les deux champions d’Afrique algériens ont reçu une invitation officielle pour cette cérémonie organisée par la Confédération africaine de football (CAF). Ce sera aux coachs des deux joueurs, Branko Ivankovic et Pep Guardiola, de prendre une décision concernant la présence ou non de Youcef Belaili et Riyad Mahrez.